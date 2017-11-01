十九大閉幕：習近平登上權力巔峰

剛剛結束的中共十九大上，習近平的權力得到了前所未有的鞏固。權力之大，堪比當年的毛澤東。習近平要讓全黨效忠，實現「中國夢」。有觀察家甚至不排除習近平在20大後繼續留任的可能性。

中國黨和國家領導人習近平開始了第二個任期，其權力之大遠遠超過了前任。正如事先預料的那樣，十九大一中全會上，習近平順利當選黨的總書記，任期五年。隨後習近平率領其核心團隊公開亮相。

值得一提的是，五名新常委中，並沒有人具備五年後接替習近平的潛力。上述五名常委由於歲數原因，2022年時都將面臨退休。這一人事格局以及「習思想」成為黨的指導方針，使得習近平已經順利登上權力的巔峰。繼開國領袖毛澤東之後，中國歷屆領導人都不曾有過如此集中的權力以及意識形態領域的崇高地位。

在接班人問題上，習近平直至目前還沒有流露出任何蛛絲馬跡，因此，分析人士並不排除習近平將在五年之後繼續尋求連任的可能性。理論上講，黨的總書記和軍委主席一職，都是可以連任兩屆以上的,因為《黨章》並沒有對任期次數作出規定。國家主席則不得連任超過兩屆，不過，國家主席只是一個象徵性的職位。

習近平成為繼毛澤東之後，權力最為集中的中共領導人

新一屆常委中，除習近平和李克強之外，其他五人都是新面孔。從這五人的出場順序基本可以解讀出他們在新權力架構中的地位。走在最前面的是現年67歲的栗戰書，他是習近平多年的親信，接下來是經濟問題專家汪洋，人稱「三代帝師」的黨內首席理論家王滬甯，即將接管中紀委的中組部長趙樂際，最後出場的則是上海市委書記韓正。

習近平權力核心的人事安排顯然打破了當年鄧小平就權力更迭立下的規矩。迄今為止，總書記第二屆任期開始時，總會讓潛在的接班人進入常委，以保障五年後權力的順利交接。

習近平率領新的領導核心首次亮相時對記者表示，新一代領導核心將努力同各國開展合作，繼續推進中國經濟的發展。他說：「我們將努力使中國經濟得到穩定和健康的發展，這有利於中國，也有利於全世界。」

五個新面孔晉升中共中央常委

週二，十九大閉幕之際，「習近平新時代中國特色社會主義思想」被納入黨章。就此，習近平成為繼毛澤東之後，將「思想」收入黨章的領導人。習近平表示，他的目標是實現「中國夢」，使中國成為經濟及軍事強國。同時，習近平也終結了迄今為止的「集體領導」模式，他強調黨員的忠誠和紀律，強化了其個人領導地位。

十九大也同時強化了中國共產黨至高無上的領導地位。一般認為，改革開放三十年後的中國，在習近平領導下，黨對經濟的掌控也將進一步加強。2012年，習近平上臺以來，制定了一系列新的遊戲規則。通過設立名目繁多的領導小組並自任組長，習近平將一系列政府職權也納入自己的管轄範圍內，形成了前所未有的個人集權模式。習近平開啟的反腐鬥爭雖然受到民眾廣泛歡迎，而事實上，反腐鬥爭不僅被用來打擊腐敗的黨政官員，同時也是習近平消滅政治異己及鞏固權力的工具。

沒有接班人？

日本共同社、菲律賓網上媒體《馬來郵報網》（Malay Mail Online）等媒體分別留意到，中國領導人並無在​​新一屆政治局常委當中，安排接任人。

新加坡《商業時報》（The Business Times）則引述分析指，獲委任進政治局的常委與外界預測的分別不大，但中國領導層目前的繼承計劃不明顯，將帶來「不確定性」。

澳大利亞《悉尼先驅早報》（Sydney Morning Herald）認為，這可能是習近平為自己在中共二十大後繼續執政鋪路。

澳洲悉尼大學（University of Sydney）政治與國際關係學系高級講師陳明璐認為，一個國家的領導層交接，向來都是媒體報道的焦點，對中國政治來說尤其如此。近年中國政治越趨制度化，但沒有確立任何正式的規定。故此，任何不尋常的改變，都會引來「猜測與分析」。