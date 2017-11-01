成功申辦2022同志運動會　香港成亞洲第一

香港擊敗美國華盛頓及墨西哥瓜達拉哈拉，成功申辦2022年的「同志運動會」，成為首個在亞洲城市主辦的同志運動會。同志運動會聯合會於香港時間周二（10月31日）早晨揭曉結果，由巴黎市長安妮·伊達爾戈（Anne Hidalgo）宣佈香港獲選的消息。

負責申辦的組織預計，活動將會有約1.5萬名運動員參與，並為香港吸引約四萬名遊客，為香港帶來十億港幣的經濟收益。

香港申辦團隊計劃在2022的同運會中，加入賽龍舟、越野跑及跑樓梯（tower running）等具香港特色的運動項目。「得以將同運會移師香港，證明香港、甚至亞洲地區越來越開放。」申辦組織主席丹尼斯·菲利普斯（Dennis Philipse）在得知香港獲選後表示。

亞洲首次

同志運動會每四年舉行一次，於1982年假三藩市首度舉行，至今已有超過30年歷史。過往主辦的城市大部份在美國，包括三藩市（兩次）、紐約、芝加哥及克利夫蘭，其他曾主辦的城市包括加拿大溫哥華、荷蘭阿姆斯特丹、澳大利亞悉尼和德國科隆。

下屆同運會將於明年八月舉行，由法國巴黎主辦，將設有36項競賽運動項目，預計會有來自70個國家的約1.5萬名運動員參與。

此前從未有亞洲城市申辦同運會，香港是第一個，要與其餘16個在美國、南非、以色列、墨西哥等國的城市競爭，最終亦順利成為首個獲得主辦權的亞洲城市。

反對聲音

雖然名為「同志運動會」，但這項活動主要宣揚平等訊息，歡迎任何性別、性取向的人士參賽。

香港申辦同運會期間，一些宗教及關注團體表示異議，憂慮活動實屬「推廣同性戀」的活動，要政府及旅發局不要為活動提供任何資助，也不應為活動提供場地及設施。

其中一個反對組識「明光社」曾發表聲明指，性傾向歧視立法、同性婚姻議題在香港「極具爭議性」，「若特區政府在這個時候支持『同志運動會』，必會導致社會撕裂情況進一步惡化」。

此前，申辦組織在地區宣傳活動時，亦曾遇到保守組織到場示威反對。香港政制及內地事務局此前向申辦組織表明，香港政府致力推動平等機會、締造包容及互相尊重的文化，相關政府部門將會按照一貫程序，處理同運會的場地申請。