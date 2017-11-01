一地兩檢立法 林鄭月娥或啟動「三步走」

香港特首林鄭月娥日前宣稱要以港府提出的一地兩檢無約束力議案，作為一地兩檢民意總結，但遭民主派議員用《議事規則》突襲拉布，阻止議案討論。林鄭後改口稱，若下周未能如期表決，不排除不等動議有結果，即同步啟動一地兩檢三步走，展開立法工作，以趕及高鐵香港段明年第三季的通車時間。

批民主派「無所不用其極」

綜合媒體報導，民主派議員以即時審議《銀行業修訂條例草案》，阻止港府按計畫開始辯論支持一地兩檢議案。林鄭出席一個論壇後批評民主派的行為是「無所不用其極」，林鄭透露，由於港府沒把握在短時間內通過議案，所以若非建制議員再拖延，不排除同步啟動三步走，即展開一地兩檢的立法工作，以配合12月全國人大常委會會議，及明年2月提交草案供立會作本地立法，並於明年休會前通過一地兩檢；她否認有關做法是威脅立會，仍期望立法會下周三或四通過議案。

林鄭月娥表示，當初港府是尊重立法會，提出有關議案，但若議員拉布拖延表決，港府就要去做正確的事，「如果這個機會成為拉布對象，那就非常可惜。立法會還有大量工作，為什麼要等立法會癱瘓？我聽過一個癱瘓的日子，是要癱瘓到去補選」。不過她亦補充，只是不排除採取有關做法，現時仍未到如此地步，希望非建制派議員「返回正路」。

林鄭月娥強調，作為特首不能不負責任看著情況惡化，令高鐵不能在明年通車。港府希望能盡快進入討論並通過有關議案，但她預料立法會仍有一段時間才能進入相關的「一地兩檢」辯論，亦沒有把握可短時間通過有關議案。

陳淑莊：透過立會「強姦民意」

蘋果日報報導，一地兩檢關注組召集人、公民黨議員陳淑莊認為，林鄭的說法正好反映港府的三步走方案，與一地兩檢的港府議案，根本完全無關，港府只想議案透過立法會來「強姦民意」，「林鄭一意孤行，落得如此下場，不單止調動印花稅議案，本來11月1日有關區議會條例的修訂亦被剔除，為假造民意可謂不擇手段」。

陳淑莊稱，林鄭言論反映其「要尊重立法會才提出無約束力議案」的說法只是個笑話，「可能她好尊重立法會內的建制派議員，因為林鄭說一，他們絕對不敢講二」，她呼籲林鄭應就一地兩檢作公眾諮詢。

行會成員、民建聯議員張國鈞表示，若立法會未來兩、三次大會，仍未能處理有關議案，港府將「沒有再等的空間」，不能再「癡癡地等」，要立即展開三步走。他也承認，「其實三步走裡面，根本不需要做這個無約束力的議案」。