陰謀對美不利、作偽證 特朗普前競選總幹事被訴12罪

馬納福30日上午進入法院投案。(路透)

美國總統特朗普上任後一直被「通俄醜聞」困擾，事件最近有突破性進展，特朗普前競選主任馬納福（Paul Manafort）向獨立檢察官米勒（Robert Mueller）自首，隨即被起訴包括謀反政府罪、洗黑錢、提供虛假資料罪等12項控罪。

保釋金高達千萬 居家監禁

馬納福(Paul Manafort)與他的長期生意夥伴、特朗普助選幕僚蓋茲(Rick Gates)當天在聯邦法院出庭時均辯稱自己「無罪」；馬納福的律師唐寧(Kevin Downing)表示，沒有證據可以證明馬納福在為特朗普助選期間曾與俄羅斯政府勾結；且他為烏克蘭效力早在助選兩年之前即已結束。法官設定高額保釋金，馬納福1000萬元，蓋茲500萬元，且被要求「居家監禁」(house arrest)。

68歲的馬納福30日上午8時15分先在律師的陪同下，進入聯邦調查局(FBI)華府地區辦公室投案，並接受調查，然後前往聯邦法院出庭。

起訴書有31頁，馬納福與蓋茲被控的罪名共有12項，包括「陰謀對美不利」及陰謀洗錢、作假證供等。「陰謀對美不利」之罪名屬於懲罰極重的重罪。美聯社引述法律專家指出，若兩人被指控的罪名全部成立，馬納福可能被判入監80年，蓋茲可能被判入盡70年，兩人都將面臨數以百萬元計的罰款。

根據向聯邦法院提出的起訴書內容，馬納福與蓋茲自2006至2015年間為烏克蘭政府、政黨擔任非註冊代理人，收取數以百萬美元現款，並透過離岸公司、帳戶洗錢。起訴書逐條明列數百筆匯款數額與匯款地點，以中東島國塞普勒斯最多，還有英國、加勒比海的聖文森與格瑞那丁。

起訴書也發現，馬納福2012年在紐約與維吉尼亞共購入三個單位房地產，總值540萬元，均未向國稅局申報，購屋匯款來源都是賽普勒斯。從起訴書公布的調查內容，由馬納福主導的洗錢金額超過1800萬元，大手筆消費則顯示馬納福私人生活奢華的一面。

聯邦調查局於今年7月26日清晨，無預警持搜索票前往北維吉尼亞州亞歷山大市的馬納福住處，扣留屋內與調查相關文件。

馬納福曾任職特朗普競選總幹事五個月，蓋茲任職競選團隊的資深顧問，蓋茲在特朗普勝選後，繼續留任特朗普團隊，直到今年3月國會對「通俄案」展開調查、聽證，馬納福及競選團隊成員被盯上，蓋茲才離職。

隱身幕後的蓋茲現年45歲，曾在2016年夏天的克利夫蘭的共和黨代表大會上，在黨提名候選人特朗普上台前，短暫與馬納福在台上現身。

律師稱未與俄政府勾結

30日在馬納福對洗錢等罪嫌拒絕認罪後，他的律師唐寧指出，「我想各位今天都看到，特朗普總統說對了。並沒有證據證明，馬納福或特朗普競選陣營曾與俄國政府勾結」。

唐寧說：「馬納福曾經是烏克蘭親歐盟行動的代表……他試圖推進民主，以協助烏克蘭接近美國與歐盟。那些活動已在2014年完成，距離他為特朗普助選有兩年多時間。」

但聯邦法官對馬納福下達軟禁指示，並諭令他以1000萬元交保。同案被告蓋茲也遭軟禁，並奉諭以500萬美元交保。

誰是馬納福特？

美國總統特朗普的前競選主管是華盛頓特區政壇資深圈內人。他1949年4月1日出生於康涅狄格州，喬治城大學法律系畢業，曾效力於共和黨前總統里根、老布什，以及1996年大選敗給比爾·克林頓的鮑勃·多爾。

除了烏克蘭前總統，他還曾效力於前菲律賓總統馬科斯、前扎伊爾（現剛果民主共和國）總統塞科和前安哥拉反叛力量領袖薩維姆比等工作。

2016年4月加入特朗普總統競選團隊擔任總幹事。當時特朗普在爭取首選提名，形勢對他不利。馬納福特的任務是要扭轉頹勢，設法爭取共和國黨內大佬的支持，避免特朗普在共和黨克利夫蘭大會上敗北。後來特朗普獲得提名，馬納福特後來被稱為特朗普勝選功臣之一。

隨著選戰推進，特朗普的民意支持率下跌，右翼新聞網站布萊巴特新聞網執行主席班農受聘成為特朗普團隊首席，取代馬納福特。馬納福特的助手蓋茨（Rick Gates） 成為特朗普團隊與共和黨全國委員會之間的聯絡官。

2016年8月，距大選不到三個月，他與亞努科維奇之間聯繫的消息曝光，被迫辭職。他是美國大選期間特朗普陣營裏因”通俄”指稱被FBI調查的官員之一。馬納福特曾在烏克蘭為親俄的前總統亞努科維奇擔任顧問。他後來被指曾接受親俄政黨「地區黨」一筆巨額現金。克林頓團隊當時曾設法通過馬納福特辭職一事把特朗普和俄國總統普京聯繫起來。