西雅圖市長反對通过增收營業稅幫助無家可歸者

（編譯 Grace）一份有關增收西雅圖營業稅以幫助無家可歸者的提案遭到了市長的反對。

這份提案內容為，所有營業總收入超過500萬的企業都要額外支付每位員工100美元的稅款。

西雅圖市長提姆·布格斯（Tim Burgess）告訴記者，之所以反對這項提案僅僅是因為企業無力承擔這麼多稅費。

大型企業如本橋珠寶（Ben Bridge Jewelers）和巴特爾藥房（Bartell Drugs）也都反對此項提案，他們認為提高稅收來應對無家可歸者問題是行不通的。

布格斯認為可以通過向短期租屋行業（例如Airbnb）籌集資金解決流浪者問題。市議會下月將投票表決是否向短租類企業增收稅費。

提出此提議的市議員克里斯汀·海瑞斯（Kirsten Harris）和麥克·奧布萊恩（Mike O’Brien）稱他們希望增收2千萬稅收。他們稱這項提案為「H.O.M.E.S. 」，意為住房（Housing），拓廣服務（Outreach）和大型避難所（Mass-Entry Shelter）。兩位議員希望最終能夠增收2400萬稅收用於24小時避難所，營地和小型住宅的建設。他們還想向住在自己交通工具里的市民和收入低於所在地工資中位數30%的市民提供幫助，例如開闢安全營地和提供租房服務。

議員海瑞斯稱：「西雅圖大型企業享受了城市飛速發展帶來的種種好處，同時他們也應為城市快速發展而產生的一系列問題買單。我們需要建立一個行之有效的系統來解決城市缺少可負擔住房和公共用地的問題。這筆款項將能為城市中最脆弱的群體和小型企業的發展提供寶貴的幫助。」