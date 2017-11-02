增加熱量的十一月活動

By Debbie Chan

Northwest Chocolate Festival

活動將於十一月十一日到十二日早上10點到下午5點舉行，屆時會有過百個巧克力參展商在場，入場人士可參加教授製作巧克力的工作坊，以及有試食的環節。此活動吸引各個巧克力愛號者，歡迎各位踴躍參與。現時購買一日門票只需$18 (適用於週六或週日其中一天，原價$35)，週末兩日入場門票$35 (適用於週六與週日兩天，原價$55)。

這是一個讓您選購假日禮物的好時機，也可品嚐紅酒與啤酒，在巧克力工廠放鬆身心，還可參與工作坊向專業的師傅學習，製作屬於您的巧克力。

詳情可於https://www.nwchocolate.com/ 瀏覽

BREW Seattle 2017

如果對啤酒有興趣的您，切勿錯過這個一年一度的啤酒節。現時保守估計，大約有六十間啤酒廠結集於西雅圖，讓您有機會品嚐和認識只限本地的地道啤酒。是次活動由Seattle Magazine舉辦，已是第四屆的啤酒節，屆時會有超過20個啤酒參展商，讓在場人士一嚐各種不同風味的啤酒。這亦將會是西雅圖最大的本地啤酒廠限定的啤酒節，一眾嗜酒人士者敬請留意！

門票$35，當中包括六個可換取試酒的代幣﹑現場音樂表演﹑遊戲和抽獎﹑還有Brew Seattle的T-shirt。

敬請注意這活動設有年齡限制21+

詳情可於http://www.seattlemag.com/brew-seattle-2017瀏覽

Seattle Winter Ciderfest

如果啤油不合乎心意的話，你也可以考慮這個活動：於十一月二日下午6點至晚上9點，西雅圖將有一個宣傳西打酒的活動。西打酒是現時十分流行的一種釀製飲料，是一種用蘋果釀造的酒精飲品，屬世界第二大的果酒，產量僅次於葡萄酒。是次活動讓您有機會嚐試來自美國西北部最好的研製商帶來不同種類的西打酒，各種味道包括南瓜口味﹑冬天特飲等等。除此以外，在場人士亦有機會品嚐地道啤酒﹑紅酒白酒﹑及蘇打汽水。活動場地屆時亦會有其他生活展覽，如 電影院﹑音樂節﹑旅遊資訊﹑水療服務資訊等等，讓入場人士參閱。

門票價格：$35

敬請注意這活動設有年齡限制21+

詳情可於https://www.eventbrite.com/e/seattle-winter-ciderfest-tickets-32428749262瀏覽