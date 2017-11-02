西雅圖Ballard美食吐血大搜羅

By Linyao Li

Ballard作為西雅圖北邊近年來新興的一個neighborhood，很受年輕 人的喜愛。這裡不光有很多好吃的餐廳，有趣的酒吧，還有更多的藝術品 商店，和小清新文藝的買手店。圍繞Market St走在Old Ballard，經過大 扇的透明玻璃望進店裡，你會發現這裡不管是餐廳還是酒吧，商店還是甜 品店，每家都裝飾的別有風味，哪裡都看著像網紅店潛力股。更何況， Ballard整體的餐廳水平很高，如果你剛好在這裡，那麼在下面這些推薦的 餐廳中隨便選一家去吃，都不會讓你失望。

Prestle Rock

泰國東北風味的泰式餐廳，小編不光自己去過，也帶來玩 的朋友去過，都對這家餐廳印象不錯。還有從來不喜歡泰國菜 的朋友，因為吃了這一家，才發現原來自己之前吃過的泰國菜 都白吃了。他家主打西雅圖當地的新鮮材料和泰國東北部的獨 特香料，各類咖喱和肉類，晚餐菜單甚至還有牛蛙腿。

主打的咖喱菜品都很不錯，有傳統泰式咖喱的椰子香甜， 但因為有多種香料的加入，所以並不無聊。肉的種類也很多， 雞豬牛羊魚蟹蛙等等。來這家餐廳，你得有點冒險精神，因為 在這裡，是找不到普通的PadThai這種耳熟能詳的菜式的。但 我保證，哪怕只是來吃一隻烤雞，你也絶對不會失望。

最推薦的當然就是烤雞（GaiYaang）了。小小的一隻，用蜂蜜、蒜泥和七種泰式香料醃製，烤至金黃滑嫩。切好端上桌，色香味俱全，搭配兩種蘸汁，保證不出五分鐘，一桌人就可以幹掉一隻雞。朋友吃完之後，一邊戀戀不捨的舔手指，一邊盤算著打包兩隻雞回家，一隻當夜宵，一隻當早餐……

主打的咖喱菜品都很不錯，有傳統泰式咖喱的椰子香甜，但因為有多種香料的加入，所以並不無聊。肉的種類也很多，雞豬牛羊魚蟹蛙等等。來這家餐廳，你得有點冒險精神，因為在這裡，是找不到普通的PadThai這種耳熟能詳的菜式的。但我保證，哪怕只是來吃一隻烤雞，你也絶對不會失望。

芒果正當季的時候，餐廳有芒果糯米飯（Mango Sticky Rice）作為甜品售賣。糯米很甜，搭配略微酸的芒果一起，非常合適。芒果也不是美國超市很酸澀的芒果，而是真的能在國內吃到的那種超好吃的芒果。另外還有一種冰淇淋甜品也很值得嘗試。除了甜品，特色飲料也經常被推薦，比如泰式冰茶(Thai Iced Tea)、酸角蘇打水(Tamarind Soda)等等。

The Hi-Life

如果你今天剛好想吃西餐，那你絶對不能錯過The Hi-Life。餐廳藏在1911年建造的Ballard 18號消防站裡，空間開闊，裝飾也很有氛圍。每個季節，Hi-Life都會精選當季新鮮的當地食材，提供每日三餐的全新菜單。除了每季的特色菜，被經常推薦的主打菜烤排骨和烤雞也不容錯過。對於雞蛋和brunch愛好者來說，Hi-Life不光提供早餐到下午三點，甚至晚餐都有一道菜名叫“夜貓子”（Meow），專門在晚餐時段提供早餐才能吃到的煎蛋、培根和麵包片。

Arashi Ramen

寒冷的陰雨天，Ballard的日本拉麵也許能還你一個溫暖的身心。Arashi只是一家小小的日式拉麵館，但裝飾的很用心，店裡也從不冷清。菜單很簡單，日式拉麵的幾款經典湯底配或粗或細的拉麵，鋪上幾大片叉燒和溫泉蛋，一碗就能讓你吃到滿足。喜歡多多嘗試的小夥伴可以再點一份唐揚雞或者章魚燒，就是完美的一餐。

The Walrus and the Carpenter

如果你對海鮮痴迷，那就一定要試試這家店。店內裝潢清新雅緻，開放式廚房讓坐在吧檯的顧客可以直接看到生蠔的處理過程。這裡除了dozen oyster新鮮且口感飽滿，炸生蠔配蒜泥蛋黃醬（fried oyster）也是很多西雅圖人心中的最佳。其他各類海鮮比如蛤蜊、扇貝以及鵝肝、Beef Tartar等也都很受歡迎，甚至讓這家店成為了西雅圖最值得推薦的海鮮餐廳。好吃的食物、友好的服務以及絶佳的體驗，還不趕快來這家網紅餐廳打個卡嗎？