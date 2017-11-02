西雅圖被評為「文學之城」

（編譯：陸雨陽）聯合國教科文組織（UNESCO）週二（10月31日）宣佈授予西雅圖「文學之城」（City of Literature）的稱號，並將西雅圖列為「創新城市聯盟」（Creative Cities Network）組織中的一員，該組織中的其他國際城市還包括愛丁堡，都柏林，克拉科夫，巴格達，蒙德維地亞等。

「文學之城」這一稱號被授予在文學或出版相關文字表達形式有狂熱興趣的城市。西雅圖是繼愛荷華市之後被授予該稱號的第二個美國城市。西雅圖本地非營利組織「西雅圖文學之城」（Seattle City of Literature）為了該稱號已經做了多年努力，雖然之前曾經錯失此榮譽。

「創意城市聯盟」涵蓋七大創意產業：手工及民間藝術、設計、電影、美食、文學、媒體藝術和音樂。至今,全球共有72個國家的180座城市加入了「創新城市聯盟」。聯合國教科文組織表示，儘管在地裡人口結構經濟上存在著差異，但所有的創意城市都致力於發展及交流創造性的最佳罪罰，來推廣創意產業，加強文化生活的參與度，並將文化融合到城市發展政策中去。

所以這一稱號對西雅圖到底意味著什麼呢？西雅圖公共圖書館文學與人文項目的主管，西雅圖文學之城組織的成員斯特沙·布蘭登（ Stesha Brandon）認為，文學之城的稱號將為西雅圖打開傳播及文化交流的大門。

雖然特朗普總統早前宣佈美國將退出聯合國教科文組織，布蘭登表示如果真的退出會給西雅圖造成怎樣的影響，但是不論如何，通過文化傳播和平與理解的重要工作不會停止。