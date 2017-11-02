比爾·蓋茨：小兒麻痺症即將消失殆盡

比爾和梅琳達·蓋茨基金會投資30億美金用於根除小兒麻痺症。本週二（10月31日），在由蓋茨基金會聯合舉辦的每年一度的的扶輪國際第五屆世界小兒麻痺疫苗日上指出：野生小兒麻痺病毒很有可能會於今年滅絕。

蓋茨基金會產出小兒麻痺項目的領頭人傑·萬戈爾（Jay Wenger）博士說：「我們即將見證小兒麻痺的滅亡。我們從未這樣接近這一刻，樂觀估計，最早於今年小兒麻痺病毒將被根除。」

根據萬戈爾博士的說法，現今只有阿富汗和巴基斯坦發現了12起病例。「在過去幾年間，我們看到了空前進步。從2015年的74起病例到2016年37起。而今年，只有這兩個國家的12起。」

取得巨大進步原因在於疫苗的大量使用。從1988年起開展的全球小兒麻痺根除計劃已於122個國家展開。有25萬兒童已經口服接種疫苗。

儘管於1955年Jonas Salk博士首先研製出安全有效的小兒麻痺疫苗，三十年後全球仍有約35萬個病例被發現。萬戈爾博士說：「在很多地方，孩子們並沒有接種他們需要的所有疫苗，從而造成長期問題。」萬戈爾博士解釋說，即使在最後一例小兒麻痺症的終結後，蓋茨基金會依舊會繼續三年監控。持續監控小兒麻痹症很有必要，只有在之後的幾年小兒麻痹症病例不再被發現。才能證明該病已被根除。

從1988年世界衛生大會發起全球小兒麻痹根除計劃以來，病例減少了99.9%。至少1300萬兒童免於遭受全身癱瘓的折磨。經濟建模發現根除小兒麻痹將會減少從1988到2035年間，大部分低收入國家400-500億的開支。

蓋茨希望小兒麻痺成為繼天花後第二個消失的疾病。

大規模疫苗戰略背後的英雄

小兒麻痺是一種由病毒引發具有高度傳染性的疾病。它在人與人之間傳播，一經感染，病毒將會入侵人類神經系統。嚴重時幾小時內就會導致全身癱瘓。在那些癱瘓病人中，有5%-10%死於呼吸肌喪失功能。

全球小兒麻痺根除計劃於1988年開始實施。由各國政府和四個合作夥伴領導。他們分別為：扶輪國際，世界衛生組織，聯合國兒童基金會以及疾控中心。2007年，比爾和梅琳達·蓋茨基金會作為主要項目主要支持者加入該計劃。基金會已投資約30億美元至今。

「世界小兒麻痺疫苗日是為了慶祝所有為疾病做出貢獻的工作人士而設立。根除疾病需要全球共同努力。全世界有數以百計的底層工作人員盡全力幫助孩子們度過更好的明天。即使大家不曾知道他們的名字，但是他們確實最重要的組成部分。」萬戈爾博士說。