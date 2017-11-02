西雅圖房市穩居全美第一 房價將持續上漲

（編譯：Linyao Li）西雅圖市中心現在的房價中位數相比5年前的最低價飛漲了80%，甚至高出10年前經濟危機時樓市泡沫頂峰的20%。

根據本週二公佈的Case﹣Shiller房價指數，今年八月一個月，西雅圖房價相比去年同期的漲幅就有13.2%，輕鬆超越全美任何城市。本市自成為全美房市最熱門城市以來已經整整一年，而這少見的現象將可能繼續維持下去。西雅圖除了在2007至2008年次貸危機前，房價漲幅整年居全國首位外，歷史上再也沒有過如此大規模的房價上漲。

但這次的趨勢似乎與金融危機時不同。十年前的次貸危機前，全國幾乎各處的房價都在以令人驚訝的速度飛漲。而現在，其他城市的房價漲幅都較平穩，只有西雅圖的房價在以接近史上三倍的速度猛增。今年的全國房價平均漲幅在6.1%左右，而西雅圖的漲幅幾乎兩倍於此。同時，全國工資漲幅卻僅有3.6%，遠遠低於房價增漲的速度。

雖然西雅圖房價短期內不會停止增漲，不過本月這種瘋狂的上漲似乎有減緩的趨勢。相比今年夏天13.5%的月度漲幅，八月的房價上漲幅度多少減緩了0.3%。不過，冬季向來算是房市的淡季。「一些現象表明（西雅圖的）房價上漲可能已經達到了頂峰，」房產交易網站Trulia的高級經濟師夏爾．楊（Cheryl Young）說。

Case﹣Shiller公佈的數據顯示，本月的漲幅減緩只出現在相對價格偏高的社區和豪華別墅市場。市郊一些相對低價的房子價格正以三年來最快的速度上漲。普吉海灣地區持續的房價上漲是有原因的：大量的高薪科技類工作吸引了大量的新居民，而越來越少的人準備賣掉房子，購房者激烈的競爭導致房價攀升。西雅圖還是外國投資者最渴望的房產投資地之一。與此同時，房租飛漲也導致更多人選擇乾脆買房子。

地產公司Windermere的房產經紀人傑夫．雷諾茲（Jeff Reynolds）本週在他的博客文章中寫明，西雅圖市中心現在只有五間公寓以50萬美元以下的價格出售，這樣的價格在本市只能買到一個小小的一居室公寓。同樣的價格，類似的其他城市中心甚至舊金山都有非常多的正在出售的公寓（雖然這些城市原本就有比西雅圖更大的市場）。

中等價位的房子現在在西雅圖可以賣到725,000美元一套，東部的表爾威等市的中等房子房價更要855,000美元一套。金縣北部的斯諾霍米什縣中等房產的價格在450,000一套，分別在西部和南部的基沙普縣和皮爾斯縣都要將近315,000美元買到一套中等價位的房子。