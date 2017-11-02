旅美畫家李洪濤用色彩演奏「愛的旋律」

旅美畫家李洪濤「愛的旋律」2017中美秋季巡迴展第四站西雅圖個展10月21日，在大西雅圖貝爾維尤市Bellevue華尚WASA國際藝術展覽中心開幕。融西方油畫和中國山水畫的特點，李洪濤用沒有國界的藝術語言詮釋普世之愛的旋律。

貝爾維尤市市長John Stokes、藝術項目經理Joshua Heim、藝術委員會主席Paul Manfredi等出席了當日的開幕式。John Stokes表示，藝術是一個充滿活力的城市所不可或缺的重要組成，貝爾維尤市發展迅速，從梅登堡爾灣Meydenbauer Bay到春之區Spring District將形成城市新的主幹道，鏈接中西方文化的新平臺——華尚國際藝術展覽中心就位於這條主幹道的中心，與市政府比鄰而居，希望這裏也會成為貝爾維尤市文化中心。他笑言自己一定會多來逛逛的。

Paul Manfredi稱，貝爾維尤市就缺一個藝術中心，「看到華尚的誕生，看到今天在這裏展出的畫作，就和我期待嚮往的一模一樣」。Joshua Heim說自己是「大家的藝術項目經理」，今天看到大家的努力，希望市政府也能參與其中，和大家共同打造貝爾維尤市的藝術生活。

此次畫展展出了李洪濤30多幅抽象藝術油畫作品。西雅圖華尚國際藝術中心總裁張躍進介紹說，李洪濤為該藝術中心的藝術總監，目前在中國參加活動，所以未能出席自己在西雅圖的個人畫展的開幕。但是，藝術愛好者可以先藉由他的作品來瞭解藝術家，相信在不久的將來，就會有機會和李洪濤近距離對話，暢談繪畫藝術創作。

被譽為「用色彩征服世界的中國人」、「東方梵高」的李洪濤善用濃烈的色彩，其作品在充滿創造性的同時極富感染力，讓靜態的畫作傳遞跳躍精彩的藝術生命力。

李洪濤「愛的旋律」2017中美秋季巡迴展西雅圖個人畫展

時間：10月21日至11月21日

地點：西雅圖華尚WASA國際藝術中心

500 108th Ave NE, Suite 1H3, Bellevue WA 98004