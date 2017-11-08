華大與耐克簽訂新條約 首次允許進行海外工廠檢查

（编译：Skye Zhao）華盛頓大學與耐克簽訂新條約，建立專項小組檢查其海外工廠。該條約將成為國內其他大學的參考模式。

耐克首次允許華盛頓大學監察人檢查其海外生產該校周邊服裝產品。前華大研究生Rod Palmquist表示， 國內許多其他學校希望使用華大協商下的相同模式條約。他也曾參與協商小組。

在討論中，耐克拒絕了來自工人權益聯盟的監察組織對其製衣工廠進行檢查。

「這是一個有重大意義的勝利。」 Palmquist說。華大校長Ana Mari Cauce女士表示讚同。她指出華大是首個與耐克簽訂此類條約的學校。她說： 「我堅信這將為其他學校提供模範，華大的影響力和主張為最後的結果提供了先決條件。」

耐克在全國範圍內出售各個學校品牌服裝，其銷售額超過百萬。根據合約，各個學校將減少從印有該校標誌的服裝中的收益。

學生組織「學生拒絕剝削勞力工廠聯盟」希望能重新商討條約。國際範圍內，該聯盟在各國耐克工廠門口進行抗議，希望引起大家對此事的關注。春季，大量學生聚集在華大希望能夠推進此事進程。

一個產業關聯組織，公平勞工協會曾檢查過耐克工廠。但學生激進分子堅稱該組織對違規事件視而不見。而新條約間會提供公平公正的檢查機會。

合同規定，如果任何工廠出現違規操作，一經發現，耐克必須立刻終止該工廠的所有訂單。公司同時也無法申請該工廠重新開張的權利。「合同的簽訂擴大了反對剝削勞力工廠激進分子的影響力。同時也增加了工人發聲的機會。」Palmquist說。