西雅圖2017年11月基層選舉結果概覽

珍妮·德肯領跑西雅圖市長選舉

雖然具體投票結果還未顯示，但是珍妮·德肯 ( Jenny Durkan ) 以週二下午61%的支持率領跑西雅圖新任市長選舉。

德肯在得知票選結果後向支持者表示：「雖然還有很多選票沒有計算，但是我必須告訴你們我此刻的心情，我真的很高興我們能夠走到這裡，時隔92年，西雅圖將迎來又一個女市長。」之前一任女市長為波薩·奈特·蘭德斯（Bertha Knight Landes）。

最終選取結果將在11月28日，新市長宣誓正式入職儀式時揭曉。

另一名市長候選人凱瑞·穆恩（Cary Moon）對支持者表示：「我們可能面對著一個非常強大的對手，得到的票數將高達我們的三倍，但是剩下的選票還未揭曉，說不定有驚喜呢？」

截止選舉日，德肯共籌得98萬美元的競選捐款，穆恩僅籌得35萬美元。

德肯表示，她當選市長後將積極解決環境問題，交通堵塞問題和流浪漢問題，為公平和平等而戰。

鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）：第45選區參議員的票選結果在我意料之中

從昨晚的投票結果來看，民主黨將贏得第四十五選取的參議員席位，曼卡·丁格拉（Manka Dhingra）獲得了55%的選票。

因為這場競選耗費了大量資金，並且將決定華洲立法會兩黨平衡，所以備受關注。

律師長鮑勃·弗格森（Bob Ferguson）認為該選票結果在他意料之中：「我認為今年是屬於民主黨的，我認為曼卡是一個很好的選手，而且她傳達的理念也很不錯，兩者結合，她無疑是有極大優勢的。」

共和黨在為得到州參議會的重要一席而奮鬥，而民主黨卻希望拿下第45選區參議席位來控制立法會。

甚至全國人民的目光都集中在這場決鬥上，民主黨的勝利將意味著西海岸的民主黨聯盟成立 – 一些人把他叫做長藍墻（Long Blue Wall）。

第45選區代表著柯克蘭（Kirkland），杜瓦爾（Duvall）、斯麻米什（Sammamish）、伍德溫爾（Woodvinville）和睿德蒙德（Redmond）。該選區參議院原為共和黨認識安迪·希爾（Andy Hill），不幸在去年過世。

金縣房產稅有望通過

今年年初，選民投票反對增加文化、科學和藝術稅收，但是金縣選民仿佛對增加房產稅並無意見。房產稅1（Proposition No. 1）提議在今後6年里增加10美分/ 1000美元的房屋價值。稅收預計將在增加34千萬美元，用於幫助退役軍人、老人和無家可歸人員。截止週二晚，該稅支持率已經達到66%。

市議會和市檢察官

兩個西雅圖市議會的位置和市檢察官的選舉結果也將出爐。基層選舉結果表示特蕾莎·莫斯奎達（Teresa Mosqueda）和勞倫那·剛薩雷斯（Lorena González）將有望成為下任市議員，而皮特·荷馬（Pete Holmes）將成為新任市檢察官

（編譯：陸雨陽）