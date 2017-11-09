【熱播電影推介】

《東方快車謀殺案》

Murder on the Orient Express

類型：懸疑

導演：Kenneth Branagh

上映時間：11/10/2017

《東方快車謀殺案》是一部英美合拍的懸疑電影，劇情根據Agatha Christie 於1923年所著的同名小說改編。故事講述偵探 HerculePoirot 在結束了在伊斯坦堡的工作，乘坐東方快車回西歐。就在東方快車抵達溫科夫齊的那個晚上， 火車廂內懷疑發生了一宗謀殺案，而死者則是美國富商 Samuel Edward Ratchett。他在第二天早上被發現時已經死去，相信是在睡夢中被刺死。偵探 HerculePoirot繼而著手調查這宗案件，發現死者Samuel Ratchett身上的刀傷很奇特，有一些很淺，其中只有三個傷口可以令人致命。此外其中一些刀傷看起來是由右撇子造成的，而有一些則像是左撇子造成的，讓真相更加模糊。而調查的當中Hercule將會發現不可告人的秘密…… 真兇到底是誰？

【新劇推薦】

《漫威制裁者》

Marvel’s The Punisher

類型：犯罪﹑動作

導演：Netflix

上映時間：10/17/2017

超級英雄美劇《漫威制裁者》講述原美國海軍陸戰隊出身的軍人Frank Castle退伍後擔任訓練教官，某日與妻兒目睹黑道私刑事件而導致一家慘遭滅口。傷重的Frank出院後運用情報系統找出兇手，但黑道卻以各種管道和法律漏洞逃過制裁。這讓Frank對正義和司法感到絕望，決定以自己的方式替被殺害的妻兒報仇，成為了作風血腥殘酷，主張「以暴制暴」的制裁者，並對任何罪犯都採取殺無赦的手段。

【新專輯推薦】

Taylor Swift

《Reputation》

風格：Pop

廠牌：Big Machine Records

發放日期：11/10/2017

《Reputation》是Taylor Swift的第六張錄音室專輯，唱片以主打曲《Look What You Made Me Do》作為首單發行，這首單曲已打破多項記錄，在Spotify上的24小時內串流媒體播放量超過了任何藝人，並成為最快達到iTunes歌曲排行的第一位的女藝人。此單曲並以本年度最高銷量及最多串流媒體播放次數在Billboard Hot 100上奪得了冠軍，成為了泰勒絲第五支冠軍單曲。其餘收錄歌曲包括《Gorgeous》及《…Ready For It》，同樣令人百聽不厭。