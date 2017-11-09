西雅圖Ballard美食吐血大搜羅 – 甜點集市篇

By Linyao Li

吃過了正餐，走在充滿歷史感和藝術氣息的Old Ballard，怎麼能不吃甜品呢？如果說西雅圖經常陰天的天氣容易使人心情不好，那麼新鮮出爐熱氣騰騰的蛋糕和香氣四溢的咖啡一定能讓你滿足的瞇起眼睛。

Hot Cakes – Molten Chocolate Cakery

地址：5427 Ballard Ave NW, Seattle WA 98107

從名字就可以看出他家主打火山熔岩蛋糕，但與眾不同的是，他家提供很多種不同口味的熔岩蛋糕，不僅僅是巧克力的。勺子挖下去一口，熱熱的巧克力岩漿流出來，那滿足感，別提了。你還可以點一杯牛奶來搭配併中和巧克力的甜，找到最適合你的平衡點。除此之外，這裡有名的焦糖布蕾和奶昔也是大家經常光顧的原因之一，哪怕排隊也要吃上一口才算滿足。

Café Besalu

地址：5909 24th Ave NW, Seattle WA 98107

還有一家不得不介紹的，就是Café Besalu。它可能是西雅圖最棒的法式麵包房了，每天早上到下午售賣新鮮的麵包、餅乾、Quiche，和咖啡。至於它的美味程度，從每天早上門口的排隊情況就可見一斑。必須嘗試的是杏仁牛角麵包（Almond Croissant），牛角麵包的奶油香味和外酥內軟的口感搭配香氣十足的杏仁醬，一定能治愈你清早的起床氣。如果你喜歡巧克力，那就一定要試試巧克力夾心麵包（Pain au Chocolat），和小編在巴黎做交換生時吃到的幾乎一模一樣。在一個陽光明媚的早晨，來這裡吃一份早午餐，點上一個甜味麵包，和一份法式咸派（Quiche），是很多人特地跑來Café Besalu吃飯的原因。

Ballard Market

地址：1400 NW 56th St, Seattle WA 98107

你可能發現了，說著說著餐廳，怎麼就變成超市了呢？其實Ballard Market實在應該算是Ballard美食界的一顆Hidden Gem，因為這裡有很多你想不到會出現還很好吃的東西。

首先來說甜品。這裡的bakery區有最值得買的一樣東西，就是馬卡龍。一盒馬卡龍只要16.99，裡面八種味道。大大的馬卡龍安安靜靜躺在盒子裡。味道和口感跟小編在法國Laduree吃過的馬卡龍也可謂不分伯仲。尤其推薦開心果味道的。如果你喜歡甜中帶一點點酸，那就一定要選擇有raspberry和lemon口味的那一盒。馬卡龍們口感綿軟，一口咬下去酥酥嫩嫩的，配一杯咖啡簡直像是回到了Laduree裝飾精緻的店裡。

小編在水果區也發現過不少驚喜。七八月剛搬來時，我第一次在這裡發現紫紅紫紅的桑葚，簡直不敢相信自己的眼睛。六七年沒吃過桑葚了，偶爾看見就真的惦念起這一口。這裡的瓜果蔬菜大部分都是本地農場種植，很應季，錯過了季節就很難再買到。紅櫻桃和黃櫻桃在八月正當季的時候，整個Ballard也就數這裡賣的最多汁鮮甜。

在生鮮區，你會發現冰鮮櫃裡躺著處理好並包好的鮮魚（Fresh Trout）。帶皮，帶頭，帶尾巴和魚鰭。它是沒有經過冷凍的鮮魚，口感比中超才能買到的凍過的整魚不知好出幾個檔次。小編用這裡買到的鮮魚做過豉汁清蒸魚，也做過烤魚，算是緩解了在美帝吃不到中式鮮魚的困擾。而且它魚腥味很小，證明魚很新鮮，比某些餐館吃到的魚都新鮮的多。

鮮花區同樣不容錯過。上個月超市門口擺滿了整整三排的Dahlia，真的是美極了。 Ballard Market最好的一點，就是他們來自本地的新鮮食材，和獨特的食品種類。多來這裡逛逛，你一定會有新的驚喜。