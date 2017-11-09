迎接新一年，為你的家居增添一點趣味

By Zita Lam

隨著一連串的喜慶節日即將來到，這亦代表著2017年也快將過去。無論是想為你的家居佈置再錦上添花還是尋找一些煥然一新的感覺，單是在西雅圖就已經有很多極具品味的家具精品店，相信都能帶給你不同的靈感。

Join Design

崇尚簡約主義的Join Design 成立於 2008年，旨在給予本地設計界一個平台去支持創作。現時他們已擴展到西北太平洋地區，並與60位來自美國各地的獨立設計師及工作室一起展售設計品。

Retrofit Home

最近的十年，愈來愈多人喜歡美式懷舊工業和簡潔盆栽植物的配合，而Retrofit Home 就是一個好例子。兩位藝術系畢業生在1992年在弗里蒙特市場相識，隨之成為了朋友和商業夥伴，就這樣開始了對繪畫和家具裝飾藝術的熱情。受到紐約市一家大型家具店啟發，他們在西雅圖多樣化的 Capitol Hill 打造了一個更城市化的和更為前衛的生活家居品牌。

Loft 63

主打客廳餐桌用具的Loft 63 提供全系列當代、中世紀、古董、復古的設計品，所有都是在美國製造。另加各種小型復古家居裝飾品都由本地6位藝術家親自人身製作。

KOBO Seattle

很多人經過位於中國城的 KOBO 都沒有辦法抵抗其吸引力，無論是它的擺設或是設計品都滲透濃厚的日本風。當然除了日式的時裝、餐桌用具、家具精品，他們還收納很多極具美國西北特色的獨有產品。走進店內就恐怕不能輕易地走出來！

Hayden Collective

另一個簡約主義的代表者，Hayden Collective的設計時尚，結合地理元素，與著重紋理考究。他們提供各類手工定製的壁紙及織品，利用石膏，金屬和定制壓花為設計愛好者創造真正獨特的作品。

圖：總裁兼創意總監Carrie Hayden 通過不斷吸收文化並循環內化，詮釋，策劃的過程，以自己的商業平台展示各類設計。

Stock and Pantry

富現代主義的 Stock and Pantry 位於Pike 街和Pine街交界，他們的產品主要以輕便為重點，混合了新潮的北歐及日本設計，著重光滑及超現代形狀的設計品已經吸引了眾多太平洋西北忠實的購物者。