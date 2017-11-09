全球最多訪客城市香港又稱冠

中韓關係緊張，令訪韓中國旅客減少。但近年中港關係緊張，卻並未令訪港旅客大跌。有調查指，香港今年再度成為全球最多訪客的城市。

調查機構Euromonitor International統計了全球100個城市，特別點出各地普遍受惠亞洲旅客增加。而機構預測，今年到訪香港的旅客會有2,570萬人次。

報告指出，香港旅客人數按年減少3.2%，主要原因是「北京試圖收緊香港的控制，令中港關係轉趨緊張。」不過影響只屬短暫，預期明年會重拾增長，預計2025年訪港旅客可達到4,500萬人次，即較今年人數增加75%。

香港旅客數目一直在全球遙遙領先。曼谷受惠首次到訪的中國客增加，今年旅客增長9.5%至2,130萬人次，令該市超越了倫敦，成為全球第二大受歡迎城市。

其實倫敦今年旅客亦增長3.4%至1,920萬人次，主要是受惠英鎊自脫歐公投之後大幅貶值15%。Euromonitor旅遊部主管Caroline Bremner表示：「匯率下跌令消費變得便宜，對入境遊來說是一大福音。」

不過，報告警告如果真係脫歐，倫敦旅客上升勢頭或會結束，將削弱倫敦在金融行業及環球初創中心的地位，旅客人次排名會在7年內跌至第6位，被一些亞洲城市超越。

報告最令人眼前一亮的是希臘，因為伊斯坦堡等地方有恐怖襲擊的威脅，旅客轉往其他地中海地區旅遊，因而選擇希臘。

雅典訪客今年大增10%，是訪客排行榜第47位。而克里特島古城兼最大城市伊拉克利翁（Heraklion），是100大城市之中旅客增長最快的歐洲城市，按年增加11.2%，訪客突破300萬人次。