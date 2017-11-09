人大通過 國歌法列港澳基本法

全國人大常委會4日下午表決通過，決定將「國歌法」納入香港、澳門「基本法」附件三；人大常委會同時通過刑法修正案，確定「公共場合」嚴重侮辱國歌須承擔刑責，可判處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。
會議結果提到，將國歌法適用於港澳，有利於增強港澳同胞愛國精神，保持港澳長期繁榮穩定，「非常及時且必要」。
- 立法前公眾諮詢？引爭議
民主黨立法會議員涂謹申認為，應清楚界定怎樣才算違反「國歌法」，認為政府透過白紙草案諮詢公眾最理想。公民黨議員陳淑莊認為，「國歌法」影響市民日常生活，「老人家用國歌做手機鈴聲是否犯法？什麼場合聽到國歌需要肅立？這些問題需要諮詢」。
報導指出，基本法委員會委員、港大法律學系教授陳弘毅認為，全國性法律在港落實時作公眾諮詢的「可行性不大」，但要因應香港的情況「變通」，不能照搬內地的法律條文。
港區人大代表、行政會議成員葉國謙昨在港台節目「星期六問責」中則指出，條文將清楚交代違法的行為，「在公共場合，你可以不唱（國歌），但你做一些動作，如背對住、扭曲、篡改歌詞，那就會犯法」，而在街上行走時聽到國歌亦要站立。
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