人大通過 國歌法列港澳基本法

【熱播電影推介】 Happy Death Day 《死亡無限LOOP》 類型： 驚悚 導演：Christopher B. Landon 上映時間：10/13/2017 生日當晚慘遭殺害的泰莉，一覺醒來發然原來只是夢境，以為是生日前夕的一場惡夢，豈料醒來後一切經歷的與夢境一模一樣。生日當晚再慘遭蒙面人殺害然後又完好無缺從生日早上醒來，不斷無限次被殺害，一直輪迴。泰莉受著不斷死完又復活的折磨，逐漸將夢境與現實混和，她唯一可以做的，就是找到殺自己的神祕兇手，令自己可以安然無恙渡過生日的一整天，相信就可以解決無限輪迴的折磨。否則，泰莉將會被困在生日和死忌，直到永遠…… 【新劇推薦】 《變種天賦》 The Gifted 類型：科幻 導演：Fox Broadcasting Company 上映時間：10/2/2017 《變種天賦》取材自漫威漫威《X戰警》(Marvel: X-Men) ，是繼《變種軍團》(Legion) 後，第二部改編X戰警系列的電視劇。劇情講述一對平凡夫婦發現他們的孩子具有超能力，平靜的生活瞬間瓦解。他們不得不鋌而走險，為了保護孩子們躲避政府的緝拿，於是加入了一個由數名年輕變種人組成的地下軍團來生存下去。製作人Matt Nix表示本劇和《變種軍團》不同，該劇和“X戰警”電影宇宙有密切聯繫。至於劇集的角色，電影中熟悉的面孔或將亮相。 【新專輯推薦】 P!nk 《Beautiful Trauma》 風格：Pop 廠牌：RCA Records 發放日期：10/13/2017 日前P!nk推出的新專輯成功登上了澳洲音樂流行榜的首位，唱片在世界各地亦受到熱捧，在第一週內已售出超過408000張唱片，銷售成績令人意想不到之外，更令P!nk成為了全美一週唱片銷售量最高的女歌手。專輯的主打歌不得不提《What About Us》，受歡迎程度極高令其打入了Billboard熱門歌曲的第23位。其餘收錄在專輯的歌曲包括與饒舌歌手Eminem合作的《Revenge》﹑《Whatever You Want》﹑和專輯同名歌曲《Beautiful Trauma》。