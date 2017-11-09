特朗普訪華 北京超規格接待 中美簽單90億

北京時間週三（7日），美國總統特朗普離開韓國抵達北京，展開三天的國是訪問。這是特朗普就任美國總統以來首次訪華，也是中共十九大後第一位訪問北京的外國元首，第三次川習會格外引人關注。

特朗普總統和夫人抵達北京後，在習近平夫婦的陪同下，參觀故宮太和殿，在寶蘊樓簡短茶敘，隨後一同觀看京劇《美猴王》。當晚，習近平在建福宮宴請特朗普夫婦，這是美國總統首次獲邀在故宮內廷核心區域用餐。據悉，這是北京當局以「國是訪問」的高規格儀式接待特朗普。

晚宴後，特習兩人在三希堂短暫交談，進行小範圍、非公開互動。有報導稱，美中兩國之間的實質問題，將在此進行秘密商討。

外界關注，雙方將聚焦朝鮮問題。預計特朗普會向北京施加更大壓力，敦促其切斷與朝鮮的經濟往來，遏制平壤發展核武。

特朗普這次訪中的隨行商貿團由29家美國企業代表組成，遍及能源、工業、金融服務及農業領域。路透指出，在隨同特朗普訪中的美國企業名單中，能源企業佔主導地位。考慮到這個陣容，特朗普和商務部貿易代表團，很可能會就促進美國對中國液化天然氣出口事宜進行談判。

華爾街日報也說，此次特朗普訪華，中美之間的其他合約、意向書和協議將圍繞航空、液化天然氣和大豆等領域，這些交易將彰顯兩國貿易關係出現的進展。

另有知情人士稱，高盛和中國投資有限責任公司，擬聯手設立一個規模數十億美元的基金，為中國的巨額主權財富基金投資美國製造業及其他行業提供幫助。一名知情人士透露，中國電子商務公司京東計劃進口價值20億美元（約新台幣600億元）的美國牛肉和其他食品。

去年美國對中國貿易逆差達到3，470億美元。據瞭解本次行程的官員和行業組織稱，特朗普此次中國之行首要任務之一是達成一連串提振美國農業和製造業的協議，例如與京東的這項協議。

分析指出，特朗普正試圖利用中國之行來向外界表明，美國政府正在努力降低對中國的貿易逆差。今年5月，中國同意恢復進口美國牛肉，消除了兩國貿易關係中一個長期的摩擦因素。

美國商務部長羅斯：「解決中美貿易逆差問題，一直是特朗普總統和習主席合作討論的焦點，實現公平互惠的貿易是中美共同的目標。」

會談之後，美中商務代表團簽署多項合作協定，總計約90億美元，為特朗普訪華的商業成果送上大禮。

週四，特朗普和習近平將舉行正式會談，隨後共同會見企業家，出席聯合記者會等。

特朗普8日晚間10時27分在個人推特帳號上發了抵達北京以來首篇文章。特朗普寫道：「謹代表美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania）與我，感謝習主席與彭麗媛夫人在北京紫禁城帶來令人難忘的下午和晚上。我們期待明早與你們再次相會。」

特朗普能否成功「翻牆」上推特，是他對中國大陸進行國是訪問前被外媒熱議的話題之一。

路透社報導，特朗普抵達北京前，美方官員在空軍一號上向隨行媒體表示，特朗普將可「隨心所欲」發推文，「我確信我們在這架飛機上，有可以實現這件事的裝備」。