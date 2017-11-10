突然撕咬主人 愛犬救主人一命

這個故事狗狗主人是個山裡的農民，除了幹農活外有時還會蹬三輪車拉貨掙點小錢。狗狗被主人養了8年了，平時都將狗狗拴在家裡看家，主人出去幹活。有一天晚上下了一場特別大的暴雨，第二天男主人要去開車給別人拉貨。

剛準備上車，狗狗立馬衝了過來，發瘋似的對著男主人一陣撕扯，還一個勁的吼叫，萬幸沒有要傷只是把褲子咬了幾個洞。男主人很是生氣，沒想到養了這麼長時間的狗狗突然咬主人。拿起棍子就對著狗狗一頓毒打，狗狗被打的鑽進了院子裡的柴堆裡。

主人著急去拉貨，罵了狗狗兩句，換了身衣服就想著出門，狗狗又出來吼叫，這次怕挨打沒有上前咬主人衣服。主人著急出門沒再理它。主人將車開出了村，通過後視鏡一看自己家的狗狗跟著跑了出來，一邊跑還一邊使勁的叫，主人心想著：「狗狗今天怎麼了。」停車後拿起車上的扳手，準備好好揍它一頓。

等狗狗追上來之後就跑到車前邊，攔著車使勁的叫，主人打牠，牠就圍著車轉圈跑。主人著急就撿石頭丟，狗狗一見主人撿石頭就躲，邊躲邊吼叫著，主人著急就又上車往前開，狗狗在後邊叫也沒理，反而加大了油門。想甩開狗狗。

他下車後黑狗已經跑到他的車頭前，仍然對他狂叫著。黑狗見主人又要打它，就圍著車轉著躲避。老安追不上黑狗，又撿起石頭來打，但還是被狗躲過了。他無計可施，只好回到車上，心裡想著：「死狗，等老子回來再收拾你」。

可沒走出三百米，突然從山上滾下了一大塊石頭，貼著車頭滾落到了山下，主人趕忙停車，狗狗又追了上來攔在車前邊繼續吼叫。

主人下車摸摸狗狗，心跳了好一陣，最後想著繼續趕路，狗狗卻咬著他的褲腿使勁往回拉，他被狗狗拉到了車後邊，正在想著要不要走的功夫，又一塊大石頭從山上掉了下來，正砸在他的車頭上。轉瞬間更多的石頭從山上滾了下來，轉瞬間就將前方的一大段路全都埋了。主人當時感覺整座山都在晃動，嚇得人和狗使勁往回跑。當天泥石流導致山體滑坡出村的馬路幾百米都被掩埋了。

回家後，主人先給拉貨的人打電話說明情況，才反過勁來。原來狗狗今天反常的舉動是感應到了什麼，救了他。主人抱著狗狗哭著摸著它的腦袋，脖子上還有掛著咬斷的栓繩。狗狗為了追主人，這次真是拼了。

事情發生後，他緩過神來想到剛剛對狗狗的暴行後悔不已，為自己剛剛的拳打腳踢感到十分愧疚，蹲下來抱著狗狗心疼地哭了起來。