東學西漸 – 編程語言訓練營如何選擇

資訊科技行業與時並進，前景光明，的確令不少人趨之若鶩，想要透過編程語言學位課程或者短期訓練營提升自己，甚至轉行。坊間有不少編程語言訓練營（bootcamp），容許學員在短時間之內極速學會一門編程語言。正是因為編程語言訓練營眾多，學生更加需要小心選擇。

在決定報名參加編程語言訓練營之前，學生其實適宜在網上先報讀一些免費網上課程，了解一下自己是否真的有興趣投身資訊科技行業。編程語言訓練營費用沒有學位課程高，但也不算是十分低，如果學生能夠確定自己有興趣投入金錢和時間，再報讀編程語言訓練營，對學生的時間運用比較有利。更重要的是，透過網上課程自學自習非常講求學生的專注力和紀律。如果你覺得自學不適合自己，就應該挑選好的編寫語言訓練營。

另外，學生應該考慮一下自己對哪一門編程語言有興趣。有不少編程語言訓練營其實都有自己的強項編程語言。學生報讀的時候要仔細留意。

再者，學生如果決定報讀編程語言訓練營，一定要想清楚自己未來的工作方向或者計劃。有某些訓練營的老師，在資訊科技行業內享有甚高的名聲，甚至在行內有極強的人脈關係，可以協助學生在完成訓練課程之後尋找工作。這種訓練營對學生的幫助甚大，也是不少學生漸漸看重的一點。

除了編程語言訓練營，提供短期訓練，不少學校也陸續推出編程語言學位課程。我們下次見面會分析申請策略。