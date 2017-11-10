羅君愷律師專欄 – 解決民事或商業爭議的有效程序

如果有民事或商業爭議，當然各方可以與法官或陪審團進行訴訟和審判，決定誰是對或錯 – 有人會贏，亦有人會輸。 但是，還有許多其他選擇可解決法律衝突；例如: 1. 談判；2. 調解；3. 仲裁；和4. 訴訟。 無論您是參與家庭或鄰里爭議，還是涉及數千美元的訴訟，都應考慮這些程序。 這些是處理爭議的極好選擇，讓您能夠更早地獲得解決，而且比傳統訴訟費用更低。

談判

談判是解決分歧最基本手續。各方之間往來溝通可是為了尋求解決辦法的目標。 各方可以直接與另一人談判，亦可聘請律師代您進行，談判也可沒有具體規則需要遵循。談判程序允許您直接個別參與，談判達成的協議可以成為合同，並可以強制執行。

調解

調解是一個自願的程序，公正人（調解員）有助於溝通亦促進雙方和解，使他們達成雙方能接受的協議。如果談判程序不成功，調解往往是接續一步。

調解員管理有助於雙方之間的談判。調解員不作決定或強制達成協議，各方直接參與並負責協商和解或協議。 各方或其律師有機會解釋他們對爭議的觀點，調解有助於各方更好地了解對方立場。由此產生的協議是非常靈活；如果您對協議感到不滿意，您有權更改或拒絕採納。 調解通常用於解決消費者和商人，業主和租戶，雇主和僱員，或離婚事件之間的糾紛。

仲裁

仲裁是將爭議事宜向公正人（仲裁員）提交，依靠公正人去作出決定。 仲裁程序通常是在法庭外執行，仲裁員控製過程，聽取雙方意見，並作出決定。 像審判一樣，只有一方勝利，雙方必須接受仲裁員的決定。許多合同有條款要求采用仲裁解決；例如根據郵輪和信用卡公司合同，所有商業爭議限定由仲裁決定。

訴訟（法庭審判）

訴訟是利用法院和民事司法制度來解決爭議。 訴訟可以用來強迫對方參與解決。訴訟是通過法院開始的，程序必須遵循具體法律進行。對方律師有權把你面試來了解你的觀點，以及情況下的立場。您和律師可需準備出庭。 如果各方不能同意解決，法官或陪審團將通過審判決定您的爭議。

訴訟是一個漫長過程，應該是解決爭議最後使用方法。 因為經常需要時間、金錢，更不用說這是一個不靈活的程序，只有一方能佔上風。

如果您有任何爭議，並希望了解哪些程序最適用，請諮詢律師評估您個人情況去選擇，這可獲得個人更滿意的結果。