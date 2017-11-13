宣揚美國優先 特朗普APEC釋放強硬資訊

美國總統特朗普10日在越南舉行的APEC峰會上發表演講，公開宣揚他的「美國優先」理論，稱美國將不再容忍「長期存在的貿易舞弊行為」。

據美國《華爾街日報》網站11月10日報導，美國總統特朗普10日在參加APEC會議時高調捍衛經濟民族主義，稱美國將捍衛其商業權利，不會簽署束縛手腳的多邊貿易協定。特朗普向工商業領袖表示，全球貿易體系和世界貿易組織等制定相關規則的組織對美國不公平。他說，不會再讓美國被人佔便宜。

特朗普稱，他將與印度洋-太平洋地區任何希望成為美國合作夥伴的國家簽署雙邊貿易協定，並遵守公平和互惠貿易的原則，但再也不會簽署那種束縛手腳、被迫放棄主權並且幾乎不可能切實執行的多邊協議。

特朗普的貿易觀點使得美國與參加此次會議的其他20個成員站在截然不同的立場上。此前在七國集團和二十國集團會議上，特朗普也曾與其他國家領導人觀點相左。

據路透社11月10日報導，美國總統特朗普10日在越南舉行的一個亞太經濟體會議上釋放出關於貿易的強硬資訊，稱美國不能再容忍長期存在的貿易舞弊行為，將堅持公平和平等的貿易政策。

特朗普說，美國已經準備好與印度洋-太平洋地區的任何國家簽署雙邊協議，但是必須基於「互相尊重和互惠互利」。

特朗普在演講中多次提到印度洋-太平洋地區，並且提及印度的重要性。

據英國廣播公司網站11月10日報導，美國總統特朗普在越南舉行的APEC會議上發表挑釁性演講，稱美國將不再容忍「長期存在的貿易舞弊行為」。

特朗普說，自由貿易已經令美國付出數百萬就業機會的代價，他希望解決這種不平衡問題。

在10日發表的演講中，特朗普指責負責制定全球貿易規則的世界貿易組織，並且說如果所有成員都不遵守規則，那麼其將「無法正常運作」。他抱怨貿易不平衡現象，稱美國已經降低了市場壁壘，終結了關稅，其他國家卻沒有對此「予以回報」。他對參加峰會的工商業領袖和政治領袖說：「這樣的做法令很多美國人受到傷害。」

特朗普沒有提及美國傳統上提供的在價值觀、經濟哲學和軍事聯盟方面的領導者角色。很顯然，他希望減小美國在亞太地區充當的角色。

據法新社11月10日報導，美國總統特朗普10日向亞太地區領導人發表演講，精神飽滿地公開宣揚他的「美國優先」理論，發誓他的國家「不會再容忍」不公平貿易、封閉市場和智慧財產權盜竊，他將重新改寫全球貿易規則。

特朗普在演講中時而過度讚揚亞太國家，時而指責它們削弱了全球最大的經濟體，他說全球貿易結構沒有很好地服務於美國的利益。