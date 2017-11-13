7.3級地震襲兩伊邊境　今年以來全球傷亡最嚴重

當地時間星期天（12日）晚間，伊朗接壤伊拉克邊境北段發生里氏7.3級強烈地震，是今年以來全球範圍內死傷情況最嚴重的一次地震。土耳其、以色列與科威特等周邊國家均有震感。

地震災情在星期一（11月13日）日出後陸續明朗。伊朗官員表示，該國已有400餘人喪生、7000餘人受傷。

伊拉克當局證實至少9人遇難，當局預料死亡人數將繼續上升。伊拉克地震學家Abdul-Karim Abdullah Taqi表示，死傷較少是由於當地位處今次地震斷層線角度與方向與伊朗不同，而且伊拉克的地理結構比伊朗較易於吸收震動。

當地報告顯示，雖然伊拉克其他邊境城市居民感受到強烈搖晃，但建築物沒有明顯損毀。不過，地震對達爾班迪汗湖水壩造成顯著破壞。

伊朗國營電視台報道，約數千名生還者暫住在臨時帳篷，不過有人擔心會再次出現強烈餘震，選擇露宿街頭。現時已踏入11月，伊朗入夜後氣溫明顯下降，當地卻欠缺禦寒物資下。

救援組織伊朗紅新月會稱，大部分災區電力中斷、道路被毀，救援物資難以送到災區。有生還者批評，部分近年落成的建築以混凝土塊及泥磚建成，難以抵禦地震，更在今次地震中倒塌，阻塞運輸通道。

伊朗總統魯哈尼周二（14日）早上到災區視察，他向災民承諾德黑蘭政府會以最短時間解決事件。由於災區傷者眾多，醫療人員利用直升機，把傷者送到首都德黑蘭的醫院。

由於靠近震央的山區有大量屋子都是使用不耐震的泥磚來蓋房子，因此許多屋子在地震後嚴重損毀。

近日，搜救小隊正在斷垣殘壁中尋找受困的生還者，卻因為地震導致的土石流讓搜救行動變得更不容易，醫院也因為地震的緣故只能部分運作。不過伊朗官方表示，這一帶的油管和精煉廠並沒有受到影響。

許多城市也傳出水電、能源、通訊系統中斷的消息。由於當局擔心發生餘震，他們也呼籲人們不要待在室內，有些地區則是因為水壩潰提的隱憂而被要求直接撤離，然而，這些人卻沒有適當的庇護所可待。

有受訪者表示帳篷數量不足，一名來自薩爾波勒扎哈卜市（Sarpol-e Zahab）的女士接受訪問時稱，自己居住的村落被摧毀，災後至今未被安排入住臨時帳篷，一家被迫搬到街上。她表示很多人需要救助，呼籲政府加快運送救援物資。席林堡（Qasr-e Shirin）市長確認當地缺乏糧食、食水及帳篷。

一名居民在周一(13)受訪時便抱怨道，他們自從地震當晚就睡在街道上，但直到現在，當局都沒有提供相關協助，他說：「沒有食物、沒有水、沒有衣服、沒有帳棚，真的什麼都沒有……然後現在也沒有基礎設施，什麼東西都停止運作了……。」另一名居民在受訪時直稱這場地震毀了他的家庭，他在一個晚上失去了 15名家人。