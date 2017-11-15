人生的最高境界就這兩個字

第一個字：「度」

胸懷要大度。

俗話說宰相肚裡能撐船，大肚能容天下難容之事。說的就是做人要有有度量，心胸要寬廣。

山不言自高，水不言自深。凡事不必斤斤計較，往後一步，海闊天空。不要過分計較個人得失，大度的對待傷害過你的人或事吧。

說話要適度。

有些人覺得，做人要真，所以說話要直。其實大錯。

中國人寫「真」字，是「直」下面兩點。也就是說，一些實話、直話，也要保留兩點。實話實說是真，但實話全說就是蠢。

了解別人，你是智慧；了解自己，這是高明。當你漸漸克制，樸素，不怨不問不記，就能體會生命盛大。

讀書有厚度。

讀書有厚度，這裡的厚度不只是尺量的高度，也包括書內容的質量。

如果你發現自己好長時間沒讀書，你就要知道，你已經墮落了。不是說書本有多了不起，而是讀書意味著你沒有完全認同現實，你還有追求，還在奮鬥，還在尋找另一種可能性。

視野有寬度。

站得高，看得遠。想得多，看不遠。所謂視野，就是在你的視角里應該是廣袤的田野，不管做事還是做人，都應向遠處看，都不應光看到點，而沒有看見面。

人生註定要受許多委屈。而一個人越是成功，他所遭受的委屈也越多。要使自己的生命獲得價值和炫彩，要學會放寬視野，做智者、仁者。

理論有深度。

理論，就是說話，有深度，才可仗義執言。

懂點《道德經》、《孫子兵法》、《易經》，知道點「取勢明道優術」、「變易簡易不易」。先賢智慧，都讓你更有深度。

工作有力度。

在工作中一定要有力度，開拓進取，大開大合。

人都有目標，或大或小，而實現目標的辦法就是工作，工作力度加大了，業績提高了，也就有了實現目標的可能。

事業有高度。

人們都希望在人生中有所成就，事業有高度。

生命在前行中頓悟，歲月在積累中生香。無論何種事業，都要日積月累，平凡的工作也要努力做，每天不斷提高。

壽命有長度。

我們選擇不了命運，但我們可以選擇走過生命的方式。

做人選擇寬容厚德，幾分淡泊，清風細雨，同樣有韻致，有詩意，做事要有幾分從容，俯仰之間，依然灑脫。

不刻意，不虛偽，感受簡單歲月的樸素，能養生的，最是寵辱不驚的坦然。

第二個字：「給」

給掌聲：

有些人一生都沒給過別人掌聲。

1.每個人都需要來自他人的掌聲；

2.為他人喝彩是每個人的責任；

3.不懂鼓掌的人生太狹隘；

4.一讚值千金。

給面子：

不給面子是最大的無禮。

1.中國人最講究的是面子；

2.給對方一個體面的台階；

3.看破別說破，面子上好過；

4.傷什麼，別傷人面子；

5.千萬不要揭人老底。

給信任：

生性多疑的人不可能有真朋友。

1.被人信任是一種幸福；

2.有多少信任，就有多少成功的機會。

給方便：

與人方便，自己方便。

1.在他人最需要的時候輕輕扶一把；

2.為對方著想，替自己打算。

給禮節：

有「禮」走遍天下。

1.彬彬有禮，方能魅力四射；

2.禮多人不怪。

給謙讓：

鋒芒畢露者處處樹敵。

1.放下身段，降低自己；

2.勿在失意者面前談論你的得意；

3.人前勿張狂，待人應低調。

給理解：

人人都渴望他人的認可。

1.理解，就是給人方便；

2.先理解一般人不理解的事。

給尊重：

把對別人的尊重放在第一位。

1.努力使人感到他的尊嚴；

2.給弱者的尊重更可貴；

3.地位越高越不能輕視別人；

4.把別人放在心上。

給幫助：

關鍵時刻，誰不希望有人拉一把。

1.無私勝有私；

2.你的好，別人是會記住。

給誠信：

無信不立，狡詐者無朋友。

1.誠信為本，重諾守信；

2.誠信深入人心，成功接踵而至；

3.失去誠信，百事不可為。

給實惠：

空頭支票，萬萬開不得。

1.許之以利，曉之以理；

2.不以利益大小親疏朋友。

給虛心：

讓人顯得高人一等。

1.多一點含蓄，多一點謙遜；

2.虛心萬事能成，自滿十事九空；

3.虛心求教，成就大業。

給欣賞：

使人擁有優越感。

1.渴望被欣賞之心，人皆有之；

2.「高帽子」的成本最低；

3.及時肯定別人的長處。

給感激：

不感恩，就別指望再有下次。

1.感恩，是一種歌唱生活的方式；

2.及時感激，切莫等到花兒都謝了；

3.感謝你的對手。

給口德：

得饒人處且饒人。

1.直話，要轉個彎說；

2.冷冰冰的話，要加熱了說；

3.顧及別人的自尊；

4.人情留一線，日後好見面。