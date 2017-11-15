市議會拒絕向大公司收人頭稅

（編譯：Linyao Li）西雅圖市議會本週二擊斃了向本市大型公司收員工人頭稅的一項議案。不過這並不意味著西雅圖會放棄。本議題還將在不久的將來重新回到市議會。

市議會以5﹣4的多數反對票拒絕通過這項議案。這個稅收預算將在11月20日（下週一）進行最終表決。這項被四位市議會成員（麥克．歐布萊恩Mike O’Brien, 沙馬．薩旺Kshama Sawant, 麗薩．荷博德Lisa Herbold, 和 克里斯汀．哈里斯﹣塔利Kirsten Harris-Talley）支持的議案，本將向年收入超過一千萬的企業收取每位員工125美元的員工稅。據估計，這將能每年收取250萬稅款，并會用於幫流浪者安家。此議案的最初版本是向年盈利五百萬的企業征收100美元的員工稅。

儘管週二時此議案並未通過，但市議會表達了對於這個想法的支持。接下來的幾周，他們還將繼續研究這項提案，致力於解決議員們的疑慮。有的議員反對這項稅收被強行加入預算的舉動，有人認為它缺乏透明度并需要一個特別委員會重新制訂方案。還有的議員反對此項稅收並未被嚴格規定用於某個項目的條例。

議員岡澤萊斯（Lorena Gonzalez）和薩旺（Sawant）計劃在下週一時提出解決方案，并努力盡快通過這項稅收法案。儘管本週二的嘗試失敗了，但是對此的努力並不會停止。