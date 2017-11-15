新市長德肯成立「多樣化，包容」過渡委員會

西雅圖上週選出自上世紀二十年代以來第一位女市長。明尼阿波利斯市則選出一位跨性別黑人為市議員。西雅圖的市長選舉是兩名女候選人之爭，結果由女檢察官珍妮·德肯（Jenny Durkan）擊敗城市規畫師穆恩（Cary Moon），成為市長。點算了所有郵遞選票後，德肯獲得百分之六十選票支持，穆恩只得百分之四十。德肯將會接替今年初因為性醜聞而辭職的原市長穆瑞。本來，新當選的市長要等到翌年一月才宣誓就職，但由於穆瑞已經離任，德肯在選舉結果於本月底獲得核實後，便會上任。

進行競選運動期間，德肯表明反對總統特朗普的政策。她於上周二晚再度發出訊息：「我只想說，特朗普，不要管西雅圖。」知道自己當選後，她再發表另一篇聲明，形容市民給予機會讓她出任市長，感到光榮，而她覺得自己任重道遠，努力推動西雅圖前進的工作由今天開始。競選對手穆恩於周三下午承認落敗，並向德肯道賀。德肯以前管理家族的製造業生意，後來出任檢察官，具備豐富的管理和公職經驗。她強調，她不是政治家，過去二十年專注處理西雅圖的城市問題。

本周，新市長德肯正在努力籌劃本市「最多元化包容性強的過渡委員會」。 該委員會將在她上任時代表整個西雅圖為新市長提供西雅圖政策方針的工作方向。

「我們的過渡團隊來自西雅圖的頂尖人才。」德肯說：「為了解決負擔能力，住房，無家可歸等危機問題。我們需要立即展開行動。這些西雅圖各地委員會的領導人和政策專家不但會提出有短期影響力的建議，而且還有先進的創新有影響力的關鍵性指導方針。」

過渡委員會由60個以上成員組成。聯合主席由前美國住房和城市發展部門秘書國王郡主管Ron Sims，運輸選擇執行主任Shefali Ranganathan 以及普利茅斯住房執行主任Paul Lambros擔任。委員會將於年前舉行三次會議。針對住房，無家可歸，負擔能力，運輸，經濟，工作，社會公平公正等一系列問題提出短期解決方案。Ranganathan也被稱為德肯的代理市長。

德肯有望于十一月底接管城市領導權。印前市長提前辭職，她可能會比通常情況提前上任。理事會主席Bruce Harrel于前理事會成員Tim Burgess接管前短期代理市長。

在Muarry被指控性虐待前，有關於他是否能繼續擔任市長的討論。有些人認為突然失去領導人對城市來說不是件好事。 德肯的過渡委員會致力於帶領她的行政和城市回到原來的發展速度上去。