比爾•蓋茨投資1億美元來研究老年痴呆症

在美國，65 歲以上的人中有九分之一患有老年痴呆症，這是一種會慢慢破壞記憶力和心智功能的腦部疾病。在美國十大死因中，只有這一項沒有重大的醫療救治。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）將對英國失智症探索基金（Dementia Discovery Fund）注資5,000萬美元，並對專門研究阿茲海默症療法的新創公司投資5,000萬美元，希望全球早日研發出有效療法。

今年62歲的蓋茲長年投身慈善事業，並透過「比爾及梅琳達蓋茲基金會投資醫藥研究，但研究目的以協助貧窮國家對抗傳染病為主，因此這回他以個人名義投資阿茲海默症研究格外引人注意。

阿茲海默症國際組織估計，全球有將近5,000萬人罹患阿茲海默症，預計2050年前人數將突破1.3億人。

蓋茲表示：「起初我會開始關注阿茲海默症，是因為這項疾病害家庭與健保制度付出龐大代價。」調查顯示，去年美國人為阿茲海默症及其他失智症患者付出的照護成本高達2,360億美元。

蓋茲坦言自家親戚當中已有人罹患阿茲海默症，但強調這並非他決定投資相關研究的唯一動機。他表示：「阿茲海默症是全球10大死因當中唯一缺乏有效療法的疾病，且近年患者越來越多。」

蓋茲相信持續投資阿茲海默症療法的創新研究，終有一天能研發出有效減緩病情惡化或治癒阿茲海默症的療法。

他也表示：「目前正在研發的新療法還需要大約10年時間反覆試驗，才能提高成功率，因此很難預測業界何時能研發出有效的新藥。」

蓋茲注資的失智症探索基金是英國政府在2015年號召嬌生、葛蘭素史克（GSK）及輝瑞（Pfizer）等7家國際藥廠所組成，至今已在失智症領域投資至少9家新創公司。

蓋茲表示除了投入失智症發現基金的5,000萬美元之外，另外5,000萬美元將投資非主流療法的研發活動。

此外，蓋茲還打算提供一筆獎助金，鼓勵業界打造全球失智症資料平台，讓未來該領域的研究團隊能共享研究數據，以期早日找到新療法。