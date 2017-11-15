西雅圖市議會通過六年公共事業部費用上調計劃

（編譯：陸雨陽）本週一（11月13日），西雅圖市議會通過了市公共事業部（Seattle Public Utilities）在6年內平均每年上調公共事業費用5.2%的計劃。

這個6年的計劃將現在普遍每月181美元的房屋公共事業費在2023年前上調至每月248美元；普通公寓的每月公共事業費則從107美元上調至142美元。

這項公共事業費用包括了稅費、污水處理費、固體垃圾處理費（按月繳費）和下水道排污費用（通過房產稅繳納）。

本次通過的上調費用率比年初制定的原計劃下降了一些。

市議會對計劃作出了一些調整，比如將原來計劃的每年平均上調5.5%改成了5.2%，並且希望在明年5月前找出可以只每年上調5.1%的方法。

對於公共事業費上調，西雅圖市民已經習以為常，比如一棟房子的公共事業費在2004年從原來的80.09美元翻了一倍，2014年變成156美元。

公共事業局表示，他們需要資金來替換老化的管道，防止污水流入華州附近水域，如華盛頓湖運河（Lake Washington Ship Canal），並且需要支付不斷上升的人工費用和建築成本。

公共事業費用的上調還將用來支付與交通工程相關的費用。當選名通過價值9.3億美元的「移動西雅圖」（Move Seattle）徵稅提案後，許多人並沒有意識到該提案是個看不到頭的無底洞，要求納稅人與公共事業局支付2億美元的額外費用。

市議會13日通過的計劃，還要求公共事業局研究向固定收入納稅人提供折扣優惠的方案，並發展開始收下水道和家庭污水管道對接費用的計劃。與本地的其他公共事業局不同，西雅圖市公共事業局並不會向準備連接下水道的新建築收取費用。