Ask NAPCA SSA #441 醫保 Part D 的重要性

問：最近我常常聽到有人在談論聯邦醫療保險處方藥物福利和它的登記期。請問為何聯邦醫療保險處方藥物福利對亞裔長者來說是那麼重要？

(加州讀者來函)

答：謝謝你來信詢問有關聯邦醫療保險處方藥物福利計劃的問題。現我們回答你的問題如下。

聯邦醫療保險處方藥物福利計劃，又稱為 Medicare Part D。它是一個重要資源並確保老齡美國人可以以可負擔的價格獲得他們所需的治療和藥物。2018年計劃的年度開放登記期（10月15日至12月7日）已開始，我們鼓勵亞裔和太平洋島民的長者瀏覽網站 Medicare.gov 和聯絡我們的熱線服務電話尋求更多資料和協助。

無論民族、種族或收入水平如何，保證所有美國人都可以通過 Medicare Part D獲得救命的藥物；因此該計劃應該被保留和保護以免其改變會影響到包括老年人和少數族裔在內的弱勢群體的照護。

問：我是美國公民，今年77歲。我在66歲時申請了社會安全退休福利，然後我重回學校工作至今已有11年。我有以下問題想請教你們。

如果我今年再次退休，那麼我可以領取的社會安全退休福利會比現在所領取的更多嗎？我可以領取多少？

(華盛頓州讀者來函)

答：謝謝你來信詢問有關社會安全退休福利 (Social Security Retirement Benefits 簡稱SSRB) 如何受到繼續工作的影響的問題。現我們回答你的問題如下。

社會安全局 (Social Security Administration 簡稱SSA) 計算你應得的社會安全退休福利 (Social Security Retirement Benefits 簡稱SSRB) 時是根據你最高收入的35年工齡的平均指數月收入和你申請福利時的年齡來計算。由於你在你的完全退休年齡 (65 歲6個月) 之後66歲時申請社會安全退休福利，你所得的福利金額就是你當時符合資格領取的高於全額的金額。每年社會安全局都會審查領取社會安全退休福利並且同時工作的人的記錄 ，這應每年發生在你過去工作的11年裡。假如你最後的年份的收入是最高收入工齡中的一年，社會安全局會重新計算你的福利並且付給你增加的部份。這是一個自動的過程，增加的福利會在翌年12月支付。

關於你個人應得的社會安全退休福利詳細資料，只有社會安全局可以提供。所以我們建議你聯絡你住區附近的社會安全局以確定他們是否會增加你的社會安全退休福利金額。

假如你仍有疑問，請致電 NAPCA 全國免費國/粵語輔助熱線1-800-582-4218。

註一﹕讀者對聯邦醫療保險 (Medicare) ，醫療補助 (Medicaid) ，社會安全生活補助金 (SSI) ，營養補充援助計劃 (以前稱為食物券) 及社安退休福利等有疑問，歡迎來函本中心。地址是﹕Ask NAPCA 專欄，1511 Third Avenue, Suite 914, Seattle, WA 98101。鑒於我們的服務是完全免費，無需附回郵信封，但請註明回郵地址，以便回覆。

註二：很多 Medicare 受益人都可能符合申請低收入補助 (Low Income Subsidy 簡稱 LIS 或稱 Extra Help) 的資格，而得以享受節省許多藥費以及月費和共付額。欲知詳情或假如你有任何疑問，歡迎你致電以上輔助熱線。

如欲獲得更多有關 Medicare ，社安福利及其他資料，請瀏覽本中心網站 www.napca.org。

(本專欄由 NAPCA 主答）