孟京輝戲劇工作室《戀愛的犀牛》美西巡演正式啟動

由孟京輝工作室主辦、WEGET微格雜誌社承辦，Callus硬繭聯合宣傳的“戀愛的犀牛”美西巡演將於2017年11月14日正式啟動。屆時，將分別於11月14日至15日、19日至20日、26日至27日在西雅圖、舊金山、洛杉磯上演由張弌鋮、劉爽領銜主演的大劇場音樂版《戀愛的犀牛》。

《戀愛的犀牛》是先鋒話劇導演孟京輝、知名編劇廖一梅1999年創作的作品。作為當代戲劇旗幟性、一代文藝青年的愛情聖經——《戀愛的犀牛》自1999年首演至今，已成為當代戲劇公認的演出場次最多、演出地域最廣、票房長盛不衰的劇壇奇蹟。在開演⼗八年來，《戀愛的犀⽜牛》先後上映9個版本，郭濤、吳越、段奕宏、郝蕾、廖凡、齊溪等知名演員都曾任主演。 “犀牛”的⾜足跡遍布澳大利亞、意⼤利、法國、奧地利、新西蘭、韓國在內的世界上幾⼗十個國家和地區，在全球範圍內演出數千場。它的劇本被翻譯成韓⽂、英文，法⽂、意大利文、德文、羅馬尼亞文，無疑是一代劇迷⼼心中⽆無法複製的劇壇神話。

本次美西巡演的唯一承辦方《WEGET微格》雜誌社創立於2014年9月，由中國留學生獨立運營，是一本關注留學生活、以人文題材為主題的雜誌，並以新穎、真實、趣味的態度關注北美各類文化活動。本次也將為北美眾多的犀牛粉們帶來別具一格、史無前例的Afterparty、朗誦會、感恩節晚宴等多元化互動活動。

作為戀愛的犀牛2017年底多城國際巡演的重要組成部分，美西巡演也使得犀牛症候群再度發酵。亞米網開票僅四個小時，所有演出票就被一搶而空。無論是在美學、文學還是時代精神的表達上，此次跨文化跨地域的空前巡演，無疑將釋放中美文化碰撞的巨大力量。