By Debbie Chan

一年一度的感恩節馬上就要來啦！普天同慶的大日子，最重要的莫過於一頓與家人享受的晚餐。除此之外，悠長假期，大家準備好週末行程嗎？厭倦了人群絡繹不絕的購物日，也許你可以選擇去出外旅遊，放鬆身心。以下為您推薦幾個渡假勝地，不妨參考一下，和家人計劃旅程。

紐約 New York

霓虹燈五光十色的大城市紐約，必定適合喜歡節日熱鬧氣氛的您。走在大紅大紫的廣告燈牌下，擠身在繁華喧鬧的時代廣場，想感受一下感恩節的不一樣嗎？那你必定要參與這裡的感恩節遊行。週年舉行的梅西感恩節大遊行 (Macy’s Thanksgiving Day Parade) 將於十一月二十三日，星期四，上午9點，由西部的中央公園開始舉行。本年度已是第91屆，過去每年吸引超過三百萬人前來觀賞，以及五千萬人在電視機前觀看。遊行將會有大型的氣球，花車，啦啦隊，樂隊，小丑，百老匯秀以及很多名人參加，讓您感受到節日的熱烈氛圍。

芝加哥 Chicago

不喜歡紐約的鬧市又想欣賞巡遊嗎？沒問題，不妨留意一下芝加哥的麥當勞感恩節大遊行。遊行將於十一月二十三日，星期四，上午8點到11點，由芝加哥市中心的State Street出發。大型氣球及現場歌舞表演，還有芭蕾劇經典的「胡桃夾子」，十分適合一家人攜同小朋友參與。

奧蘭多 Orlando

如果有興趣到美國東南部的您，必定想到奧蘭多吧！奧蘭多的著名景點也非迪士尼世界莫屬了。全球最大的迪士尼主題公園和渡假區，面積達42,000平方英畝，大約為170平方公里。 美國小鎮大街將會設置巨型聖誕樹，和各種充滿聖誕色彩的華麗佈置。不能錯過的一定是迪士尼的巡遊，屆時樂園還有特技佈置，製造人造雪花，讓您提前感受聖誕氣氛。迪士尼甚至還會舉辦一個特別的感恩節海上巡航，包括一個傳統的火雞晚餐與迪士尼人物同樂。此外，奧蘭多的天氣還可讓您逃離冬日的寒風凜冽，過一個暖和的感恩節。

小貼士：緊記購買特快證，排隊輪候遊樂設施時亦可排單人乘坐的特設隊伍，可以減少輪候時間，爭取更多機會享受各個遊樂設施。

舊金山San Francisco

感恩節當天，十一月二十四日，星期五，下午5點半，舊金山的Union Square將有梅西 (Macy’s) 舉辦的聖誕樹點燈儀式，到時可一暏巨型鮮艷奪目的聖誕樹。除此之外，如果您攜同家人和親戚旅遊，可以考慮乘搭當地的開篷觀光巴士，必定是一個很特別的回憶，可以充當一下遊客的觀光滋味。