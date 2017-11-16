每週影視速遞

By
Joelle Gong
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【熱播電影推介】

《雷神索爾3：諸神黃昏》Thor: Ragnarok
類型： 驚悚
導演：TaikaWaititi
上映時間：11/3/2017
《雷神索爾3：諸神黃昏》是一部美國超級英雄電影，是根據漫威漫畫旗下角色雷神索爾故事改編，並由漫威工作室製作，華特迪士尼工作室電影發行。這部電影是2013年電影《雷神索爾2：黑暗世界》的續集，且是漫威電影宇宙系列中的第十七部作品。電影取名「諸神黃昏」的含意極大，是來自北歐神話中，講述一個世界毀滅的災難。 電影劇情講述索爾被監禁在一個沒有辦法使用雷神之鎚的平行宇宙，他必須要爭取時間，嘗試回到阿斯嘉阻止善惡對決所造成的諸神黃昏，也就是阿斯嘉文明的盡頭、索爾家鄉的毀滅，而這一切都是冥后海拉所主導。想知道到底雷神能否挽救他的家園？必定要入場觀看！

【新劇推薦】

《反恐特警組》S.W.A.T.
類型：犯罪、動作
導演：CBS
上映時間：11/2/2017
《反恐特警組》翻拍自2003年的同名電影。「反恐特警組」為洛杉磯警察局中最菁英的部隊，他們的主要任務是保護城市，並專門處理一般警察難以應付的重大案件。劇情描述自小在洛杉磯出生、長大的特種部隊中尉負責訓練力阻街頭犯罪的菁英團隊，不過他卻陷入街頭忠心與履行職責間的掙扎。

【新專輯推薦】

《The thrill of it all》Sam Smith
風格：現代節奏藍調
廠牌：capitol records
發放日期：11/3/2017
《The thrill of it all》一共收錄了十首歌，主打歌不得不推介，就是熱播不停的《Too good at goodbye》，在YouTube已突破了超過兩億的點擊率，成功成為了Sam Smith第五首在Billboard Hot 100上取得頭十位的歌曲。這張專輯更是Sam Smith在歌手生涯中的重要里程碑，是他首張登上了Billboard 200第一位的冠軍專輯。唱片其餘收錄了同名歌曲《Too good at goodbye》﹑《Say It First》﹑《One Last Song》及《Nothing Let For You》等。

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