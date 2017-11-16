2017感恩節外食餐廳精選

By Tracy Wang

今年的感恩節即將在11月23號來到，大家都已經想好要在家中製作怎樣的餐點了嗎？打算自己烤火雞嗎？還是，大家打算跟朋友一起度過呢？沒有打算自己製作感恩節大餐的大家可以參考以下的各大提供感恩節特別餐點的西雅圖餐廳，各個都別具特色哦！

Scout-這家位處於西雅圖市中心Thompson Seattle Hotel的餐廳將在感恩節期間迎來特別的‘Friendsgiving’活動餐點。適合家人或朋友一同歡度，它們將提供完整的三道式家庭式餐點與每人一杯免費雞尾酒。另外，現場也將有一個小型的自動照相棚，各種免費贈品與獎品。每人的收費為90美金。

RN74-開在市中心的RN74最近迎來一位新的行政主廚Ben Godwin，而他也特別為感恩節設計了一系列受到法式料理啟發的餐點，如包含洋薑，松茸的glazed veal sweetbreads，塗上黃油炭烤的火雞與香草煎餅等精緻甜點。每位顧客為70美元。

Agrodolce-極其注重運用有機食材，位處於Fremont的Agrodolce的大廚Maria Hines專門為感恩節制定了包含七道餐點的意大利風味盛宴。這七道餐點將包括附有鮭魚籽與檸檬蒜泥蛋黃醬的炸紫薯麵包圈，火雞胸，南瓜起司蛋糕等意大利口味料理。如是素食主義者，也可提前致電餐廳，它們可以製作素食料理。每位顧客為65美元。

Six Seven Restaurant & Lounge-喜愛享受水景的大家可以選擇Six Seven Restaurant & Lounge，它們就開在海濱邊的Edgewater Hotel內。這家餐廳將在感恩節期間提供四道餐點式大餐，包括白胡桃泥（butternut squash），蘋果濃湯，采食蘑菇意大利焗飯，烤火雞等美味餐點。每位顧客為75美金，孩童也將得到同樣的小份餐點。

Urbane-開在市中心Hyatt內的Urbane將在今年繼續提供經典感恩節餐點，像是用薰衣草與糖蜜炭烤的火雞，包含采食蘑菇與四季豆的焙盤菜，南瓜派起司蛋糕與蘋果醋汁等餐點與飲品。每位大人的收費為46美元，小孩則是23美元。特別的是，大家也可選擇外帶，收費為350美元，可供8到10位家人朋友一同食用。

Eques-Bellevue的Hyatt Regency內的Eques也將在感恩節提供經典節日餐點與各類高級版懷舊料理。顧客將在這裡找到48小時燉煮的排骨，含有Beecher’s起司的玉米麵包，附有菠菜，鼠尾草與帕爾馬乾酪的南瓜湯糰與豐富的甜點選擇。大人的收費為每人47.95美金，而小孩的收費為23.95。

Sullivan’s Steakhouse-位處於西雅圖市中心的Sullivan’s Steakhouse將於感恩節提供特別的三道式傳統火雞餐點，定價為39美元。顧客們將品嘗到用龍蝦與蝦子熬煮的濃湯，包含甜洋蔥，蘋果，香腸的手工製作火雞，甘薯焙盤菜與巧克力山核桃派。

Cafe Flora-開在Madison Valley的Cafe Flora今年將是第二十五年提供一份專門給素食者的四道式菜單，素食者朋友只需提前致電店家說明。這些素食餐點將包括馬鈴薯，芹菜根，馬莎拉蘑菇，南瓜等食材，而專門為孩童設計的素食餐點將有富含各種蔬菜的馬鈴薯肉餅。成人每位75美元，小於12歲的孩童每位25美元。

Ray’s Boathouse and Cafe-這家餐廳將在感恩節期間特別提供一份三道式餐點菜單與自助餐兩個選擇，住在Shilshole周圍的大家可以考慮。Boathouse主餐部分，大家將可以從包含栗子與各類藥草的炭烤火雞，與許多調料一同烤煮的上肋，烤三文魚或煎烤大比目魚中選擇一樣。Cafe內，大家則可以享受到感恩節自助大餐，包括火雞，各類小菜與一個豐富的海鮮臺。選擇Boathouse菜單的大家，成人每位55美元，年齡介於5歲到11歲的孩童為半價。享用Cafe自助餐的每位成人也是55美元，5歲到11歲的孩童則是20美元。