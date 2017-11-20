三棲藝人林利（林立洋）專訪

（晶晶專訪）林利是一個穩重，沉實的人，他喜歡平淡，不喜歡等待，他不在乎世俗人的眼光，走自己的路，無論路有多難行，他依然一如既往。曾在80年代，叱吒一時的林利是「小虎隊」其中一位成員，他們兩首家喻戶曉的歌曲：《伴我啟航》和《忍著淚說Goodbye》，曾伴陪著我們成長的歌曲之一，而林利的《學警狙擊》中的天哥，更令人難以忘懷。

林利在社交網站，喜歡稱自己為「大叔」，甚至有人稱他「林伯」，他笑言：在影藝圈已有一段日子，已經是前輩了。

出道

1982年，香港無線電視台及華星唱片公司合作舉辦《第一屆新秀歌唱大賽》。一向喜歡唱歌的林利，憑著嘗試的心態參加比賽。當時大約有八、九千人在利舞臺參賽。他的參賽歌曲是《爸爸的草鞋》，剛唱完兩句，就被「叮」走，他剛走出門口，又被叫回去重唱，可能評判認為他是可做之材，不久他接到複賽通知。參賽選手中，有來自酒廊的歌手，他們的舞臺經驗豐富，可林利卻是一張白紙，面對實力較強的對手，有點膽戰心驚，憑著他的天生，並帶有磁性的獨特聲線，晉身15強。這次參賽，最後獲得冠軍是梅艷芳，亞軍是韋綺姍，季軍是黃汝玲。比賽場上的輸贏，並不代表日後的前途。就像同屆未入三甲的胡渭康、溫兆倫、張偉健、羅嘉良等，他們都是為大眾所熟悉的著名藝人。他說：「《爸爸的草鞋》是他的代表作之一，因為這首歌，使大家認識他，令他的演藝事業，延續至今。」

難忘趣事

林利回憶當年許多難忘趣事，但仍猶在耳，一班進入前三十名的參賽者，天天一起練歌和排舞，感情非常親密。有一次，十幾人在無線電視台餐廳吃飯，他們談天說地，吃了幾個小時，還沒有走，欲不敢埋單，因為大家的口袋裡都沒有錢。剛巧已故羅君左路過，大家硬著頭皮，問他借錢埋單。

小虎隊

八十年代，日本男子組合盛行。1984年，香港無綫電視台及華星唱片，在新秀歌唱比賽出身的林利、胡渭康和孫明光（蔣慶龍離隊）三人簽約華星旗下，並組成「小虎隊」，他們外型清新、充滿陽光的臉孔，熱力四射的舞勢，令觀眾喜愛，紅極一時。每當聽到《新紮師兄》的主題曲《伴我啟航》，令人振奮人心，憑著《忍著淚說Goodbye》，參加東京音樂節。20年後，「小虎隊」林利、胡渭康和蔣慶龍（孫明光因工作關係，未有與隊友重聚），現在有機會重聚舞臺。林利與胡渭康，在遊輪上的演出，反應熱烈，原本一晚二場的演出，增至一晚三場，粉絲們仍對他們不離不棄。

台灣發展

長江後浪推前浪，當材利的演藝事業開始走下坡時。他決定離開香港，到台灣發展。他很感恩已故梅艷芳的慷慨解囊和支持。人在他鄉，總會寸步難行，他將自己錄製的歌曲，向各大唱片公司推薦，可是閉門羹接二連三，他屢敗屢戰。終於，他得到台灣的飛碟唱片公司賞識，認為他的外型，唱歌和國語都不錯，同意合作，林利一切從頭開始，因為他漂洋過海，「立」跟「利」同音，老闆為他取名「林立洋」。這個名，令他紅遍台灣。這次，他來西雅圖表演，他的台灣粉絲們見到他，簡直驚喜若狂。

他在台灣，拍過無數劇集，他的代表作《小李飛刀》中的龍嘯雲，為大眾所熟悉。正當他的影藝生涯如日方中，由於陳水扁總統上台，使國語片沒落，閩南語片興盛，他又失業了。

平凡的他

離開台灣，他放逐自己，去關島當導遊半年。再次去一個沒有人認識他的地方工作，過著無憂無慮的生活，去思考，人生的路應該怎樣走。但是一天是藝人，一世都離不開觀眾的視線。當他做導遊的日子，接待來自不同地方的中國人，遊客還以為他在拍戲。他會笑著對客人說：「這不是拍戲，我就是你們的導遊。」

重回台灣

半年後，他再次回到台灣。偶像劇大行其道，他沒戲拍，與其等待，倒不如腳踏實地工作，他決定轉行，他找朋友介紹工作，卻四處碰壁，他的朋友都說：「別開玩笑了，大明星怎樣適合做一般人的工作」。可明星離開水銀燈，不就是一個平常人，人總要吃飯，交水電費。最後，他找到一間日本人開的餐廳做侍應，當然餐廳老闆不認識他。不久，他的行蹤被記者發現，從此，這間餐廳卻成為熱點，大家都不敢相信，林利會當侍應生，每天都有許多慕名而來的顧客，雖然如此，但他仍一絲不苟的工作。每天都接待不同行業的人，有些賞識他的客人留下聯絡方式，希望他有更好的發展，不需要當侍應生。每天下班，口袋裡，竟然有八、九十個聯絡電話，其中有來自各類型名牌公司代言，廣告代言，甚至想傳授炸雞、水餃各種秘方給他。最後，他選擇亞歷山大健康休閒俱樂部，做前台接待生。由於他工作表現出色，很快得到晉升，公司免費供他進修，他用兩年時間，完成EMBA課程，並晉升總公司發展部經理。後來，他到了英國的TONI &GUY美髮公司工作，在香港中環，巧遇香港無線電視台《學警狙擊》的監製。當時林利穿著西裝在大街上行走，他見到林利馬上說：「你就是我要找的人，成熟、有型、有經驗、有內涵、熟悉的面孔。」這就是劇中的天哥，天哥的反派角色，深入人心，從此製片商，絡繹不絕找他拍戲。最近，他簽約邵氏兄弟控股有限公司，更令他的事業更上一層樓。

領悟人生

當他徬徨的時候，有一次，他騎著單車，在台灣的街頭，漫無目的向前走，他見到一個盲人，手中拿著一支盲杖向前走，林利不驚動跟著他，走了幾條街，然後好奇地走近他問：「你看不清前面的路，你是靠什麼去識別方向？」盲人說：「很簡單，我憑聲音，便可以分清，那條街，那裡有什麼。」林利突然醒悟，盲人可以認清方向，自己身體健康，為什麼自己卻執迷不悟呢？出版商為他的勵志故事所感動，為他出了一本《貧窮貴公子 林立洋出走告白》。

林利十幾歲開始，踏入娛樂圈，一直都在沉浮中渡過。可現在的他，有了自己的方向，從事不同範疇的工作，他不再等待，命運是掌握在自己的手裡，令他的人生更加精彩。他渴望生活回歸平淡，一切從簡，像每個人一樣，希望擁有一個幸福美滿的家庭。