寓教於樂 一舉兩得 在感恩節時培養感情和數學技巧

感恩節的時候，朋友和家人都會聚首一堂，圍坐在餐桌前談天說地，享用美食佳餚。小孩們亦有幾天的假期放輕鬆，不過學習的進度亦不必因此而停下來。這裡有幾個方法可以將數學技能和測試納入感恩節活動之中。不僅如此，這可能是一個更實在的教學選擇，同時可以玩得很開心。現代教育中心希望分享一些關於如何讓學生在假期中繼續學習並幫助準備慶祝感恩節的小貼士。

專為K-12學生提供客制化補習課程的現代教育中心，致力在各方面幫助同學們在學術上取得成功。該機構一直無間斷地為學生和家長尋找新的學習機會。

利用餡餅學分數：

最好的方法去學習分數，就是使用真正的餡餅。當你切割餡餅時，讓孩子看看1/2、1/4或1/8可以如何分割。你也可以在準備餡餅的時候提問：「爺爺想要兩片餡餅，如果我們把餡餅切成8等份，他總共吃了多少餡餅呢？」

以火雞學幾何概念：

讓孩子做一些手工小火雞，以五顏六色的形狀和羽毛來設計，探索形狀、旋轉和對稱的數學概念。這個項目不但實用，亦非常適合年幼的孩子學習如何搭配不同的形狀。這些小火雞也是很棒的節日裝飾！

烹飪時間問問題：

在烹飪時有更長的時間讓年輕和年長的小孩一起學習。對於較年幼的孩子，取下廚房的計時器，讓他們根據烹飪時間計算什麼時候食物準備就緒。例如，如果現在是下午3點半，餡餅需要烤45分鐘，幾點才能完成呢？

對於年齡較大的孩子，讓他們幫忙計算清楚烹製火雞所需的時間。如果火雞每磅需要煮20分鐘，我們有一隻15磅的火雞，應該要煮多長時間？

為大家準備美食：

舉辦大型感恩節晚餐時，食譜份量翻倍甚至三倍是非常普遍的。現在是讓孩子練習乘法技巧，弄清楚每種成分需要多少的好時機。

現代教育中心提供不同的客製化的補習課程和家教選擇，讓孩子能運用他們所需的工具，取得下學年課業上的成功。

欲了解更多有關現代教育中心教學服務，或加盟機會，請上 www.bestinclasseducation.com 或撥打免費專線1.888.683.8108。