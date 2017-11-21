實地學習購買車票活動形式更改

為更有效服務有需要人士，由12月開始，仁人晴園原定每月一次在華埠毋須預先報名實地學習買車票(輕軌及電車)活動將更改服務形式。

有需要學習者， 請先致電206-624-5633 (廣東話按2、 普通話按3) 分機4120或分機4124晴園報名，待人數有3人或以上時， 晴園會定出該月學習的日期及時間, 在華埠的售票機實地示範。

普選結果已定，仍可在11月30日前寄出民主代金券 (Democracy Voucher)：西雅圖年滿18歲或以上仍未寄出$100「民主代金券」(每張價值$25，每人共4張)的居民（包括選民及持綠卡的居民），你仍可把握參與及支持您心中支持西雅圖市律政司及議會選舉的參選人，11月30日前寄出民主代金券。別忘記在代金券一定要有您的簽署及填寫已參加這計劃的5名參選人中最多4位的姓名，他/她們包括：市律政司(City Attorney)：Pete Holmes (獲75%選票，當選) ；第8號議會席位City Council (Position 8) ： Teresa Mosqueda (獲60%選票，當選)、Jon Grant(獲40%選票，落選)；第9號議會席位City Council (Position 9) ：Lorena González (獲70%選票，當選)、Pat Murakami (獲30%選票，落選)。疑問致電市政府「民主代金券計劃」職員206-727-8855（可以英文要求普通話職員通話）。

以上資訊，查詢或報名, 請致電206-957-8517晴園江小姐，或親臨晴園（地址: 611 S. Lane Street, Seattle, WA 98104, 即中國城國泰銀行旁仁人服務社大樓三樓，日本超市Uwajama附近）。