虎鯨瀕臨滅絕 與海獅海豹爭搶三文魚

（編譯：Linyao Li）近年來，越來越多的港海豹、海獅和一些吃魚的虎鯨一直在東北太平洋區域出沒。不過這幾種動物更多的出現也導致了問題：它們吞食了太多三文魚，以至於留給本已瀕危的虎鯨的魚嚴重短缺。

新的調查研究顯示，普吉灣的這種居留型虎鯨面臨著比捕魚業發展更大的威脅，那就是與其他海洋哺乳動物爭搶同樣的食物來源。據研究人員估算，從1975年到2015年，西海岸的海洋哺乳動物吃掉的帝王三文魚增加了約150%。其中，虎鯨吃掉的三文魚重量最多，而港海豹吃掉的幼年三文魚數量最多。

與此同時，從加州北部至阿拉斯加的商業化和娛樂性的三文魚捕撈數量降低了約40%。「這讓恢復帝王三文魚的數量變得壓力更大了。」漁業研究生物學家艾薩克·卡普蘭（Issac Kaplan）說。「尤其是當帝王三文魚和它的天敵們都是保護動物的時候。吃它們的虎鯨更是瀕臨滅絕。」

普吉灣附近的虎鯨僅剩76只，創30年來最低，現被列為「極危物種」。而生活在阿拉斯加和加拿大海域的虎鯨數量卻在增長。海豹和海獅的數量也在穩步回升。這多虧了40年來禁止捕捉的保護政策，以及三文魚北遷。

北部的虎鯨依靠充足的食物來源增長數量，包括帝王三文魚和海豹。而本地的虎鯨卻因為缺少三文魚並且拒絕捕食海豹而漸漸瀕臨滅絕。這在自然世界中很少見。虎鯨是處於食物鏈頂端的物種，很少會出現這種因為食物鏈低端的海豹搶奪頂端虎鯨的食物來源而將其「逼死」的情況。

如果本地虎鯨得不到足夠的三文魚作為食物，它們將在一個世紀內滅絕。

「這很奇怪，」另一位研究人員麥克·福特（Mike Ford）補充說，本地的虎鯨會殺死別的海洋哺乳動物，比如鼠海豚，但它們不吃這些哺乳動物。它們就想吃三文魚。「它們的行為和文化導致了這一現象。」

毫無疑問，北部的虎鯨從海豹數量增長上獲益頗多，它們愛吃海豹海獅類的動物，它們也比其他海洋哺乳動物吃了更多的三文魚。

研究人員表示，恢復帝王三文魚數量的努力有可能被海洋哺乳動物的捕食行動而掩蓋了。