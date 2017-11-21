行政命令要求公共健康部門接管青少年司法

（編譯：Tianyue Zhao）金縣行政官道·康斯坦丁（Dow Constantine）11月16日早晨下達行政命令，要求把青少年司法納入公共健康部門的關注範圍。他在與西雅圖市長金縣部門領袖，及青少年拘留替代法的提倡者蒂姆·伯格斯（Tim Burgess）一起的新聞發佈會中發表此事。

行政命令要求郡部門在西雅圖和金縣聯合公共健康部門的指導下提出關於「重建青少年拘留的時間和方案」。該方案的具體情況將取決於2月15日的西雅圖及金縣公共健康的提議和結果報告。

「使用公共健康模型能讓我們為孩子做的更多。」行政官康斯坦丁說。這樣他們將不僅僅只為被拘留的青少年提供服務。「他們需要改善政策和系統來防止青少年再次被拘留，或者直接從開始就避免青少年被捲入司法體制中。」

根據康斯坦丁，他們的目標是：「拘留只是我們為了讓孩子重新回到正軌並且保證社區安全的一種方法而已。而並非以拘留為首要解決方案其它為輔的唯一方案。」

西雅圖及金縣重心轉移到公共健康的方案全國獨特，市長伯格斯先生說：「在我們看來，這是美國首個有目的地從公共健康角度看待司法權的方案。」

當他告訴警察局長Kathleen O‘Toole 此事方案時，她「非常開心「，市長說。他也提到市議會決議制定了0青少年拘留目標。他說：「以懲罰性監禁作為對青少年犯罪的唯一回應會適得其反。青少年犯罪從多角度折射了社會的病態，讓公共健康官員來領導我們的社區走向健康和安全是非常有意義的。」

西雅圖及金縣公共健康主任Patty Hayes指出，該部門將把重點集中在預防傷害，包括疾病爆發，青少年懷孕或吸煙和青少年司法上來。公共健康指導講帶來有關青少年司法「創傷預示」的信息。

青少年部門檢察官辦公室主席Jimmy Hung說這項舉措非常激动人心，它不僅強調每位罪犯的不同案例，而且還有我們該如何在這條道路上保護這些孩子們。

實際操作起來又是什麼樣子呢？ 主席Huang回答道：「我認為我們講一起探索這個結果。」他給出少年因攻擊檢察官而被控告的例子。在此案例中，檢察官願把時間定性為意恢復性司法而不是刑事司法。最終少年與檢察官待在一起25小時並接受了他的引導。受害人對此事結果很滿意。