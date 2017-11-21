西雅圖落後的食品安全評級系統需改進

（編譯:Linyao Li）我們住在西雅圖這個全世界數一數二的科技之城，然而我們的食品安全評級系統卻像是給沒有手機和網絡的幼兒園小朋友使用的。

本年初，金縣開始實行一套新的食品安全評級系統。這套系統使用Emoji表情來評價餐廳的衛生狀況和食品安全等級。餐廳們必須將此評級貼在食客可以看到的顯眼位置。據健康局表示，這套系統有三個主要的評估標準：長期以來餐廳對於食品安全的重視和舉措，實施的力度，和食客對餐廳評分的趨勢。

即使我們不在意這些搞笑的Emoji，這套系統也有很嚴重的問題。KIRO 7發現好幾家有著最差評級「需要改進」的餐廳在門前貼了錯誤的評級標識。在公共健康局公佈的41家「需要改進」的餐廳中，7家貼了錯誤的標誌，更有2家什麼都沒有貼出。

這套系統還很新，它還有很多缺點需要改進。比如，很多人認為，這些評級的標識並沒有給公眾提供足夠的資訊來做出有效的判斷。處在21世紀的西雅圖，至少金縣的食品安全網站上應該有個與此系統相關的鏈接來提供更多資訊。或者，在評級標識上放個二維碼，這樣人們可以用手機掃描讀取資訊。

在健康局重新規範了那些需要改進的餐廳之後，也許人們可以更加信任這套新系統。