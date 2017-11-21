西雅圖貧富差距創新高，直逼舊金山

（編譯：陸雨陽）名列前茅並不一定是個褒義詞，尤其是在某些榜單上，比如說貧富差距榜單。數據顯示，西雅圖的頂級富豪們變得越來越富有了。這20%的富人幾乎拿走了本市一半的總收入，而且在2016年平均每人增加了四萬美元的年收入。

在2016年，西雅圖在基尼係數（Gini Indix）上名列前茅，這是一個通常用來評估收入差距的榜單。如果你擔心西雅圖變成下一個舊金山，那就對了，因為去年西雅圖的貧富差距已經趕上了舊金山。

美國人口普查局在全國範圍內調查了每個城市的貧富差距值。基尼係數的數字從零到一百表示：數字越高，貧富差距越大。

舉個例子，如果一個地方的居民生活水平都差不多，那麼他們的基尼係數就是零，表示每戶人家的收入都一樣。反過來說，如果係數達到一百，那麼這裡的生活差距就很大，其中一戶人家拿走了所有的錢。

西雅圖的基尼係數一直維持在48或49。而且從2011年開始，這個係數還有下降的趨勢。

然而，在2016年，這個數字突然上漲到50.4，比2015多了近乎3點。在美國的50個大城市裡，這在該係數上漲最快的城市中排名第二。僅比第一名，加州弗雷斯諾市，落後些許。

而且，這還是西雅圖第一次達到超過50的基尼係數。貧富差距直逼舊金山。

所以這個數字到底意味著什麼？答案很顯然：西雅圖的富人越來越富有了。

西雅圖收入前20%的家庭的平均收入為六萬四千美元。他們拿走了全市近乎53%的總收入。

同時，收入後20%的家庭的平均收入也有所下降。這聽起來也許像是在說貧窮的人越來越窮了，或者說，十五美元的最低時薪並沒有拯救這些貧窮的人。但是數據表示，許多中產階級家庭的總收入確實有所增加。

但這種情況並不只發生在西雅圖，華盛頓首府（Washington D.C.）的經濟政策機構主管海蒂·希爾霍斯（Heidi Shierholz）說：「西雅圖現在的這種情況在全國範圍內都很常見。」雖然美國在第二次世界大戰之後，貧富差距一直都在下降。但在上世紀七十年代的某個時間，貧富差距開始變大。

經濟學家對此給出了許多不同解釋。希爾霍斯認為工會的活躍度下降是主要原因：「如果僱主知道他們的員工可以在工會的幫助下找到更好的工作，得到更高的工資，那麼僱主也會想為員工提高工資和福利。」

2015年到2016年的巨大基尼係數漲幅讓西雅圖從貧富差距榜的第31名一躍成為第18名。

就算如此，我們依然距離第一名有很大的距離：基尼係數57.5的邁阿密。