禽流感在亞洲持續擴散，引發全球衛生機構關切

在避免危言聳聽的同時，全球衛生機構對亞洲禽流感的關切正在逐步加劇。能感染人類的禽流感病毒——尤其是H7N9——繼續擴散至該地區的更多城市。

自2016年10月以來，中國正出現「第五輪」H7N9感染。近1600人檢測呈陽性，其中近40%的人死亡。

這當中的大部分人曾經接觸過活禽。但少數集聚的情況表明，這種病毒可能出現了人際傳播。

9月，美國疾病控制和預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)總結了一些令人不安的事態發展。H7N9病毒對鳥類來說是致命的，這使得它可能對人類更為危險，但也更容易被發現。

該病毒已經演化出兩個分支，分別被稱為長江和珠江，以它傳播的兩個三角洲命名。這給疫苗的製造增加了困難。

10月，世界衛生組織(World Health Organization)發布了最新報告，稱隨著天氣轉冷，出現了新的H7N9病毒感染病例，並指出，家禽飼養者正在給家禽注射這兩種毒株以及其他毒株的疫苗。

與此同時，威斯康辛大學麥迪遜分校(University of Wisconsin-Madison)的一位著名病毒學家發現，中國的H7N9毒株不僅能導致雪貂死亡，還可以在它們之間傳播。

病毒學家河岡義裕博士(Yoshihiro Kawaoka)表示，禽流感對雪貂的影響與對人類的影響大致相同，它的發展「不利於公共衛生」。

很多微生物學家認為，流感病毒是最可能引發數百萬人死亡的流行病病毒，就像1918年的西班牙流感那樣。不過，這種流感是出了名的不可預測。公共衛生專家在謹慎提高人們對新病毒類型的警覺，因為結果證明，2005年和2009的實際情況沒有預測得那麼嚴重。

2005年，人們擔心H5N1型禽流感病毒會變異，並在人類中廣泛傳播。該病毒導致數百萬雞鴨死亡或被撲殺。

H5N1仍在傳播，主要是在埃及和印度尼西亞，但迄今為止，還沒有變成人類流行病。截至上個月，16個國家中只有860人檢測出感染陽性，但感染者中仍有半數以上的人死亡。

2009年，一種帶有美國和歐亞的豬基因的新型H1N1流感病毒在墨西哥出現，導致媒體開始大肆報導可怕的「豬流感」，並宣布進入衛生緊急狀態。

這種病毒現在已成為在世界各地傳播的季節性流感病毒之一。已有數百萬人感染該病毒，但死亡人數相對較少。

美國的2017年至2018年流感季似乎還不太危險。但是，冬季剛結束的澳洲剛剛經歷了十年來最致命的一次疫情，該地區最常見的H3N2和B山形菌株現在是美國最常見的菌株。

在12月中旬之前，美國的流感住院人數很少激增，而且美國人注射流感疫苗的可能性比澳洲人大很多。