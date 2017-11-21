粵港簽定一地兩檢合作安排 遭批黑箱

香港特首林鄭月娥與廣東省長馬興瑞，18日在香港禮賓府簽署廣深港高鐵香港西九龍總站實施「一地兩檢」的合作安排，邁出了「三步走」的第一步。下一步是將文件提交全國人大常委會批准及確認有關安排。

綜合媒體報導，有團體不滿政府未對外公開協議內容，是「黑箱作業」，近百人由中環遮打花園，遊行到禮賓府，期間有人焚燒「基本法」洩憤。

報導指出，林鄭月娥在簽署儀式上說，「一地兩檢」能讓乘客便捷往來內地各地，也容許香港日後可開通直達更內地城市的高鐵服務，將可發揮廣深港高鐵香港段最大的運輸、社會和經濟效益。

林鄭表示，要待人大常委會確認後才公開「合作安排」的文本，是因為要尊重內地法律程序，並預料下月的人大常委會會議將審議「合作安排」，特區政府的目標是爭取於明年2月向立法會提交立法方案，完成「三步走」的最後一步。她強調，會將在香港聽到的意見，包括「基本法」第20條或其他條文的意見，反映給全國人大常委會知道。

據報導，出席儀式的包括政務司司長張建宗、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長聶德權、運輸及房屋局局長陳帆，以及港澳辦副主任黃柳權、中聯辦副主任仇鴻等內地官員。

由廣東省以地方名義與香港特區簽署廣深港高鐵「一地兩檢」安排，象徵這是一國內兩地區間出入境安排。根據這項安排，在高鐵香港段通車時，位於西九龍的香港總部除了設立香港通關口岸外，還有內地通關口岸。

香港口岸由香港特區依法設立和管轄，內地口岸則是北京當局根據合作安排和內地法律設立和管轄，北京方面將會派遣海關和公安人員等在管轄區內執法。

簽署儀式過後政府隨即發稿，公佈了協議的「主要內容」，但就拒絕拒露文件全文。政府解釋，《合作安排》具體條文需要呈交全國人大常委會於12月的會議上審議，現階段未能公布《合作安排》文本。政府將於全國人大常委會作出批准及確認《合作安排》的決定後，公開整份《合作安排》供公眾參閱。

朱凱廸在FB發文，質疑林鄭隱瞞一地兩檢《合作安排》，是要企圖迴避司法挑戰：「為何林鄭要收埋份《合作安排》？因為如果一拎出黎，香港法庭就可以透過司法覆核介入，判定《合作安排》是否違反《基本法》。她現在是想在香港法庭可以介入前，夾硬將《合作安排》交到人大常委會，即是第二步走，一旦人大常委會通過並且同時對相關《基本法》條文作出新解釋(例如二十條)，香港法庭就只能服從。」