感恩節大餐之後可以去哪兒玩

By Skye Zhao

感恩節遊行

Seattle Thanks giving Parade 2017

Date:November 24 at 9 – 10 am.

感恩節大餐結束後還意猶未盡？快來downtown Macy’s參加一年一度的感恩節遊行吧。在遊行中可以看到演員在大型充氣道具中跳舞，巨型杯子蛋糕，具有聖誕氣氛的小動物等。除了各式各樣與節日相關的人物和場景，當然還少不了應景的音樂了。一路隨行的軍樂隊，也是遊行的重要組成部分。還有與他們一起來到的職業運動員與啦啦隊，給大家帶來熱鬧精彩的表演。在隊伍到達西湖中心時將由站在梅西百貨門口的聖誕老人帶領遊行來到終點，同時告訴大家，聖誕的腳步悄悄走近了。

遊行路線

遊行從第七大街開始（7th Avenue and Pine），行進到第五大街左轉到University Street右轉到第四大街繼續行進到西湖中心結束。

遊行過後

別以為遊行結束就是時候回家了，還有煙花和聖誕老人來陪你度過剩下的時間呢。當聖誕老人結束了遊行的工作後會前往他的聖誕王國，一起去那裡探尋他的踪跡吧。一直到平安夜為止，期間都可以來這裡找聖誕老人合影。 一起來聽他講講聖誕節的故事吧。臨到夜幕降臨，梅西百貨將像往年一樣點亮它門前的星星。這個傳統至今已延續50餘年。隨後將由充滿節日氣氛的煙花來結束這精彩的一天。

小貼士：為了保證有行順利進行將會於到時禁止汽車通行，開始前交通擁堵在所難免。請提前到達留出更多時間尋找停車位哦。搭乘公家車或輕軌也是不錯的方案。

Winterfest Ice Rink-Seasonal

Location： Seattle Center

Time：late November-just after New year

小但是火爆大概就是這個溜冰場的特點吧，為了迎合節日西雅圖中心每年都會搭建這個小型溜冰場供遊人玩耍。配上燈光，節日的音樂，在這陰雨連綿的西雅圖也不失為一項有趣的娛樂項目。

Highland Ice Arena

Location：18005 Aurora Avenue N，Shoreline

Highland Ice Arena不單提供曲棍球花式溜冰場地以及對所有人群開放的滑冰場與其同時還設置了適合各個年齡段的溜冰教學課程。沒接觸過滑冰的小伙伴這下也不用擔心了。節日期間，他們將推出特別活動。大家可以來免費觀看胡桃夾子的表演哦。

Bellevue Magic Season Ice Arena – Seasonal

Location： Downtown’s Ashwood Park

這個滑冰場通常設置在Bellevue Downtown Park，但從2016年起遷移到了Downtown Ashwood Park。它被稱為當地最大的室外滑冰場。不像大部分其他溜冰場，它在聖誕節與新年當天也會開放。這裡還有各式各樣的免費活動，如周一免費滑，免費滑冰課程，親子滑冰，週四旱冰活動等。當然食物和飲料也是必不可少的啦。