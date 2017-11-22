【熱播電影推介】

《歌喉讚3》 Pitch Perfect 3

類型：歌舞喜劇

導演：Trish Sie

上映時間：12/22/2017

《歌喉讚3》是2015年電影《歌喉讚2》的續集。本電影講述畢業多年的美麗女聲們，再度聚在一起的故事。得到世界錦標賽的最高榮譽之後，美麗女聲成員各分東西，卻發現現實社會並沒有能夠善用她們才華的工作。所以當他們獲得一個機會到國外參加勞軍表演徵選時，這組地表最強的阿卡貝拉美聲團 (A cappella) 將三度聚首，最後一次用音樂感動人心。

【新劇推薦】

《致我們單純的小美好》 A Love so Beautiful

類型：愛情﹑校園

導演：唐彬 / 楊龍－ 騰訊視頻(網劇)

上映時間：11/9/2017

這部改編自同名小說《致我們單純的小美好》的青春愛情劇，講述了男女主角經歷19年的成長，從原本的青梅竹馬到錯失彼此，最後終於再次牽手的愛情故事，由胡一天、沈月等青春小生演出。青澀的青春偶像劇，讓人回味單純美好的學生時代，不禁引起大眾的共鳴。

【新專輯推薦】

Sia 《Everyday Is Christmas》

風格：聖誕音樂

廠牌： RCA Records

發放日期：11/17/2017

《Everyday Is Christmas》是Sia首張冬日專輯，收錄了十首原創的聖誕音樂，包括《Snowman》，《Underneath the Christmas Lights》，《Candy Cane Lane》， 及 《Puppies are Forever》等。歌曲帶有古典聖誕音樂風味，同時帶有Jazz風格，十足Sia一貫曲風，玩味十足。Sia在這個送禮的節日提早為大家送上聖誕禮物，讓大家欣賞帶有她獨特的個人風味的聖誕歌曲。另外，Sia與Zayn合作的《Dusk Till Dawn》近日亦好評如潮，在YouTube上的點擊率突破三億，喜歡Sia的話必定要去聽聽這首淒美浪漫的情歌。