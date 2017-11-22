華州首家CoCo都可門市於貝爾維尤開幕

By Tracy Wang

近年來，華盛頓州的華人數量不斷攀升，各大華人企業與服務也漸漸佔據華州的各個角落。來自台灣的各大珍珠奶茶飲品店也相繼開幕，吸引不少華人顧客。作為台灣一大飲品店，CoCo都可也在今年11月11日（週六）於貝爾維尤正式盛大開幕，開幕前的軟開業也已引起大家的熱烈討論。

於1997年起步的CoCo都可已在2015年突破世界各地2000家門市的驚人成績，它的版圖拓展到世界各個角落，包括美國紐約，洛杉磯，英國倫敦，加拿大多倫多，溫哥華，韓國，泰國，以及許多中國內地城市。貝爾維尤的這家分店則是華州第一家門市，店主表示希望在華州內開張至少三家門市，目前正在努力尋找西雅圖內合適的門市地點。

他們的主攻地點為貝爾維尤與西雅圖，因這兩個地區的華人數量較多。但隨著華人數量的增加與遷移，他們也不排除往其他重點地區移動的可能性。因他們堅持嚴格選擇飲品用料，CoCo都可的台灣與北美菜單有些許的不同，主要體現在水果味飲品上，因他們無法進口所有台灣水果。為迎合北美本地口味，他們也慎重選擇使用在地水果用料。

與其他珍珠奶茶飲品店類似的地方是他們也提供用冰量與用糖量的不同選擇，但店主還是建議大家最先嘗試擁有完美比例的原味飲品。根據他們於軟開業的觀察，這家分店最受歡迎的飲品為奶茶三兄弟（包含珍珠，布丁，仙草）與加入椰果與珍珠的百香果綠茶。想喝熱飲的大家也可以在這家飲品店點選到奶類的熱飲，驅逐華州寒冷的冬日。

華州可以算是各大飲品店的角逐之地，但店主在品嘗過華州各大飲品店產品之後表示‘別家的店，同一個品牌，但不同地區買的飲料的味道不太一樣’。CoCo都可堅持保證精準的製作過程，‘所以以後（CoCo）就算有名，很多間店，再與其他家分店比較，口味應該都是一樣的’。

除去世界各家分店的口味一致，他們也致力於為華州顧客提供更加優良的服務品質。因門市內人流量大，他們希望做到‘不加排隊的時間，等飲料的時間大概最久15分鐘，我們會要求在15分鐘內’。另外，他們也希望訓練出更為活潑與溫暖的員工，增加他們與顧客的互動，繼而延續CoCo都可的極佳企業文化。

於冬日開幕的他們已於軟開幕時期遇上雪天，但他們很驚喜的發現雪天的人流量並沒有減少太多，並開心的表示‘這個區其實沒有太多像這個樣子的店，讓大家可以坐著喝飲料聊天的地方，所有反而因為天氣不好，更多人進來’。經過兩周的觀察，他們也發現平日的高峰期是中午上班族午休時間與他們的下班時間，但週末則是人群絡繹不絕。

地址：11028 NE 8th St，Bellevue, WA 98004

電話：(425) 362-6962

網站：http://www.coco-tea.com/