西雅圖各類必嘗餐廳（上）

By Tracy Wang

西雅圖每天都有新的餐廳在開幕，大家似乎都已經習慣不同的餐廳來來去去。在嘗試許多新餐廳地點時，大家總是容易遺忘那些營業已久的老餐廳，但其實很多這些舊餐廳都是經過幾十年的考驗才生存下來的。以下是13家西雅圖的老餐廳，都是開超過幾十年的好吃老店。

1 Wedgwood Broiler

從1965年開始，這家餐廳每天都提供三餐的餐點與服務，於是，它早已成為Wedgwood與華盛頓大學（UW）臨近街坊內的一個大家聚集的焦點中心。它的其中一個成功秘訣是不管是顧客或是員工都非常的友善，他們都如同這家餐廳的老闆一般在乎著這家餐廳的種種變化。而它們最擅長的餐點飲品為牛排，油炸海鮮與雞尾酒。除去墻上充滿懷舊風格的伐木相片，它們的家庭餐廳區域也有著過去流行的復古小隔間座位。從週六到週四，它們於下午四點到六點，晚間九點直至關門時間提供Happy Hour的折扣。（8230 35th Ave NE, Seattle, WA 98115 / (206) 523-1115）

2 Beth’s Café

有什麼是比全天24小時營業的美式餐館更吸引人的呢？自1954年起，Beth’s Café就已經開始為大家提供美味的美式餐點。從包含了12顆蛋的巨型煎蛋餅（omelet）到法式吐司，它們最經典的餐點便是美式漢堡，熱狗，三明治與chili。這家餐館最重視的就是顧客服務，希望可以為廣大食客提供他們想要的餐點。（7311 Aurora Ave N, Seattle, WA 98103 / (206) 782-5588）

3 Ray’s Boathouse

這家餐廳從1945年起就坐落於Ballard地區，並眺望著奧林匹克山脈與普吉灣等美景。一開始，它們只是一家簡單的咖啡店，但如今，它們的霓虹燈招牌已經代表著取材於本地海洋的經典海鮮餐點。一直堅持使用本地最新鮮的食材，它們也非常注重擺盤。大廚們致力於運用當季的海鮮食材製作出極附有創意的餐點，而葡萄酒總監則是一直在場幫助大家選擇最適合自己的來自本地與國際的葡萄酒。（6049 Seaview Ave NW, Seattle, WA 98107, (206) 789-3770）

4 Canlis

Canlis已在1950年代成為西雅圖高級餐廳不可或缺的一份子。從那時起，它們就一直為大家提供包含多道菜的餐點選擇。不僅僅提供精美的餐點，它們所在的中世紀改建的現代建築也將它們餐點的經典程度無限提升。於1997年，這家餐廳也成為大家追逐世界級葡萄酒的終點之一，並在這之後連續二十一年得到Wine Spectator Magazine Grand Awards。最近，迎合秋天的到來，它們也開始提供配上紫菜麥片，日本米酒與蘋果的南瓜籽料理。

（2576 Aurora Ave N, Seattle, WA 98109, (206) 283-3313）

5 Cafe Lago

Cafe Lago已於1990年正式成為Montlake地區的地標性意大利餐廳，這家餐廳每天早上都運用本地食材當場製作它們的意大利麵食與麵團。除去現場用餐，它們還提供外賣與承辦餐點等服務。如果大家想找一個能夠舉辦私人聚會的地方，它們也可以為大家提供特定的菜單與服務。不僅現做麵團，它們也於每晚在蘋果木上炭烤披薩。為幫助大家了解意大利美食，它們還定期開展一系列關於意大利美食的Doposcuola課程。

（2305 24th Ave E, Seattle, WA 98112, (206) 329-8005）

6 Dahlia Lounge

這家餐廳是幫助美國大廚與餐廳老闆Tom Douglas成功打造西雅圖餐廳王國的一大功臣。於1989年開幕，它是Douglas的第一家餐廳，並已成功幫助他開創其他十二家坐落於西雅圖的餐廳。它在市中心的地點提供著帶著亞洲風味的太平洋西北餐點。聞著炭烤的濃重木頭味，看著酒杯中高級的葡萄酒，嘗著口中新鮮的海鮮餐點，這家餐廳早已成為西雅圖餐飲界的一大門牌。除去它的招牌餐點，這家餐廳的大廚們還運用本地當季食材製作出許多特別前菜。想要到它們的吧檯坐坐的大家可以在每天的下午四點半到六點享受到Happy Hour的優惠。

（2001 4th Ave, Seattle, WA 98121, (206) 682-4142）