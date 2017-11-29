仁人與華大在Greenwood區舉辦緊急醫療講座

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Lulu Lu
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仁人服務社晴園樂齡中心與華盛頓大學公共衛生學院合辦緊急醫療講座，內容包括：認識中風病徴，如何尋求911緊急醫療服務及心臓復甦法介紹，日期：十二月四日（星期一）下午1時至2時，地點：Greenwood Senior Center (老人中心，地址：525 N 85th Street, Seattle, WA 98103)

詳情請查詢：晴園江潔華206-957-8517。

 