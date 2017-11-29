仁人與華大在Greenwood區舉辦緊急醫療講座

【熱播電影推介】
《歌喉讚3》 Pitch Perfect 3
類型：歌舞喜劇
導演：Trish Sie
上映時間：12/22/2017
《歌喉讚3》是2015年電影《歌喉讚2》的續集。本電影講述畢業多年的美麗女聲們，再度聚在一起的故事。得到世界錦標賽的最高榮譽之後，美麗女聲成員各分東西，卻發現現實社會並沒有能夠善用她們才華的工作。所以當他們獲得一個機會到國外參加勞軍表演徵選時，這組地表最強的阿卡貝拉美聲團 (A cappella) 將三度聚首，最後一次用音樂感動人心。
【新劇推薦】
《致我們單純的小美好》 A Love so Beautiful
類型：愛情﹑校園
導演：唐彬 / 楊龍－ 騰訊視頻(網劇)
上映時間：11/9/2017
這部改編自同名小說《致我們單純的小美好》的青春愛情劇，講述了男女主角經歷19年的成長，從原本的青梅竹馬到錯失彼此，最後終於再次牽手的愛情故事，由胡一天、沈月等青春小生演出。青澀的青春偶像劇，讓人回味單純美好的學生時代，不禁引起大眾的共鳴。
【新專輯推薦】
Sia 《Everyday Is Christmas》
風格：聖誕音樂
廠牌： RCA Records
發放日期：11/17/2017
《Everyday Is Christmas》是Sia首張冬日專輯，收錄了十首原創的聖誕音樂，包括《Snowman》，《Underneath the…
【熱播電影推介】
《雷神索爾3：諸神黃昏》Thor: Ragnarok
類型： 驚悚
導演：TaikaWaititi
上映時間：11/3/2017
《雷神索爾3：諸神黃昏》是一部美國超級英雄電影，是根據漫威漫畫旗下角色雷神索爾故事改編，並由漫威工作室製作，華特迪士尼工作室電影發行。這部電影是2013年電影《雷神索爾2：黑暗世界》的續集，且是漫威電影宇宙系列中的第十七部作品。電影取名「諸神黃昏」的含意極大，是來自北歐神話中，講述一個世界毀滅的災難。 電影劇情講述索爾被監禁在一個沒有辦法使用雷神之鎚的平行宇宙，他必須要爭取時間，嘗試回到阿斯嘉阻止善惡對決所造成的諸神黃昏，也就是阿斯嘉文明的盡頭、索爾家鄉的毀滅，而這一切都是冥后海拉所主導。想知道到底雷神能否挽救他的家園？必定要入場觀看！
【新劇推薦】
《反恐特警組》S.W.A.T.
類型：犯罪、動作
導演：CBS
上映時間：11/2/2017
《反恐特警組》翻拍自2003年的同名電影。「反恐特警組」為洛杉磯警察局中最菁英的部隊，他們的主要任務是保護城市，並專門處理一般警察難以應付的重大案件。劇情描述自小在洛杉磯出生、長大的特種部隊中尉負責訓練力阻街頭犯罪的菁英團隊，不過他卻陷入街頭忠心與履行職責間的掙扎。
【新專輯推薦】
《The thrill of it all》Sam Smith
風格：現代節奏藍調
廠牌：capitol records
發放日期：11/3/2017
《The thrill of it all》一共收錄了十首歌，主打歌不得不推介，就是熱播不停的《Too good at goodbye》，在YouTube已突破了超過兩億的點擊率，成功成為了Sam Smith第五首在Billboard Hot 100上取得頭十位的歌曲。這張專輯更是Sam Smith在歌手生涯中的重要里程碑，是他首張登上了Billboard 200第一位的冠軍專輯。唱片其餘收錄了同名歌曲《Too good at…