新短租房管制提案引爭議

（編譯：陸雨陽）本週一（11月27日）的公開聽證會上，西雅圖幾名短租房主聯合上訴，抗議一個提案。

近兩年，西雅圖市議會議員在想方設法控制短期租房的發展。因為許多房主開始將自己的房子從長期出租（9個月以上）改到短期出租，這間接導致了西雅圖的住房短缺問題。

本月初，市議會提出了一份議案，該議案提議每所短租房主將被收取每晚14美元的出租稅，而每個短租的房間將會被收取每晚8美元的稅金。

參加抗議該提案的一名房主伊麗莎白·科林（Elizabeth Conlin），認為市議會議員需要在這項提案上表現得更公平一些。

科林的房子在西雅圖北部，她靠在愛彼迎上做房屋短租為生，旺季大約每間房每晚價格為52美元。科林說做房屋短租她可以一直待在自己的房子里，不需要搬走。

另一名抗議者，短租房房主聯盟主席米歇爾·阿奎維拉（Michelle Acquavella）說：「我不希望看到太多的管制，我們需要公平。」

阿奎維拉說她對九月份的可負擔住房提案感到滿意，但是她反對最近新出的提案中的一些條款，比如限制人們可以運營的短租房總數。

市醫院羅博·約翰森（Rob Johnson）說市議會還未下該提案的最終決定：「加強管制是必要的，一方面，這讓西雅圖的長租房主能夠繼續維持生計。另一方面，短租房的增加確實在威脅長租房市場。」

市議會計劃在12月5日對管制短租房提案進行投票表決。