民間團體聚集市政廳 對西雅圖住房計劃提出不滿

（編譯：趙天玥）超過二十四個民間團體對週一（11月27日）發佈的西雅圖可負擔住房計劃提出申訴。他們聚集在市政廳對被稱為HALA的可負擔住房計劃提出不滿。根據該計劃，開發商將能建造更大型的建築。

「州環境政策法（SEPA）的推行是為了通過發掘負面影響來提升此過程，城市並沒有成功做到這一步。」西雅圖公平增長部托比·塞勒（Toby Thaler）說。

他們認為計劃區域會影響原先的社區風貌，同時也能提供足夠的可負擔住房。但是城市並不聽取他們的意見。

「總體來說這麼多人總會有問題，因為問題太嚴重我們才會介入。拯救麥迪遜谷行動的簡·尼克斯（Jane Nichols）說。

安提奧克大學的研究生對小組產生質疑引發熱論持續增長。「你們會影響我們這麼多年的努力。顯然，沒有什麼是完美的。」研究富人向窮困社區遷移的葉妮芙·貝尼斯（Yenifer Baynes）說。她表示自己並不為任何HALA組織工作。

「如果你關注西雅圖的可負擔住房，種族問題，你應該持續關注我們並且關注我們的城市如何增長和變化。」大學區小型商業組織的瑞克·麥克朗林（Rick McLaughlin）回答道。

當問到作為反方的心路歷程，貝尼斯說：「不是我，而是那些不願意自己社區改變的人。是他們阻止了改變。」

HALA的支持人希望市政區今年夏天對此進行投票，而申訴會使之延後。